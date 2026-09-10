"دبي ديرما 2026" يختتم أعماله بصفقات قيمتها 2.6 مليار درهم

دبي في 10 سبتمبر/ وام / اختتم مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026 " اليوم، أعمال دورته الـ 25 في مركز دبي التجاري العالمي، بعد أن سجل صفقات تجارية مباشرة وغير مباشرة قيمتها 2.6 مليار درهم.

واستقطب الحدث، خلال أيامه الثلاثة، أكثر من زائر من 115 دولة، وشارك في برنامجه العلمي أكثر من 340 متحدثاً، فيما شارك في المعرض ما يزيد على 400 شركة عارضة تمثل أكثر من 1800 علامة تجارية عالمية.

وتنوع برنامج المؤتمر بين الجلسات العلمية، ومناقشة الحالات السريرية، والتدريب العملي، والمعرض الدولي المتخصص في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس دبي ديرما، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إن الصفقات المباشرة وغير المباشرة والتي بلغت قيمتها 2.6 مليار درهم ليست مجرد رقم، بل مؤشر واضح على الثقة التي رسخها "دبي ديرما " في الأسواق العالمية، وعلى الدور الذي أصبح يؤديه في تحريك فرص النمو والاستثمار في قطاع طب الجلد والتجميل، وتعزيز الشراكات التي تفتح أسواقاً جديدة، وتدفع الشركات إلى التوسع، وتجمع الخبرة والابتكار ورأس المال ضمن منظومة واحدة.

وركزت جلسات اليوم الختامي على عدد من القضايا السريرية المهمة، من بينها تأثير تغير المناخ في الأمراض الجلدية، ومستجدات علاج البهاق والثعلبة وحب الشباب والصدفية، إلى جانب تشخيص الحساسية والأكزيما والأمراض الجلدية المعدية وعلاجها.

وشملت الجلسات أيضاً نتائج تنظير الجلد في البشرة الغنية بالميلانين، والأساليب الجديدة للتعامل مع الحالات الجلدية الصعبة، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في التشخيص واتخاذ القرار السريري، والعلاجات المستجدة والراسخة في الممارسة، والأدلة العلمية الداعمة لها، ومدى سلامتها، وسبل استخدامها عملياً في رعاية المرضى.

وخصص البرنامج جلسة للأمراض الجلدية لدى ذوي البشرة الملونة، تناولت تشخيص الأمراض الجلدية الالتهابية وفق أنماطها السريرية، وتأثير لون البشرة والهوية في اختيار الإجراءات التجميلية .

وأكدت الدكتورة عائشة أكينكوغبي، الأستاذة المشاركة واستشارية الأمراض الجلدية والتناسلية في نيجيريا، خلال محاضرتها خلال المؤتمر، أهمية تسليط الضوء عالمياً على الحالات الجلدية المهملة أو التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، ومن بينها السعفة الجلدية الناجمة عن فطر "Trichophyton indotineae"، وبحث تداعياتها الأوسع على الصحة العامة، مشيرة إلى أن دبي "ديرما 2026"، منصة فريدة تتيح تبادل الخبرات العالمية والإقليمية، وتدعم الابتكار، وتفتح آفاقاً للتعاون المثمر في طب الأمراض الجلدي.

وضمن جلسات رابطة أطباء الجلد العرب، تناول المتحدثون صياغة الأوامر عند استخدام الذكاء الاصطناعي في طب الأمراض الجلدية، وحقن فيتامين "د" داخل الآفة لعلاج الثآليل، والاستخدامات العلاجية ليوديد البوتاسيوم، والعلاجات الموضعية الجديدة، والأدوية البيولوجية وبدائلها الحيوية المشابهة، فضلاً عن الوسائل المساعدة في تشخيص الحالات المعقدة.

وامتدت نقاشات البرنامج على مدار ثلاثة أيام لتشمل أحدث أساليب علاج الشرى العفوي المزمن، والتعامل مع الالتهابات الفطرية المقاومة للعلاج، في إطار التركيز على نقل الأدلة العلمية إلى الممارسة السريرية.

واستعرض البروفيسور الدكتور كيران غودسي، أستاذ الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة "دي. واي. باتيل"، والرئيس الوطني السابق للجمعية الهندية لأطباء الجلد والأمراض التناسلية والجذام، خلال المؤتمر، أهم المستجدات العملية في تطبيق إرشادات علاج الشرى العفوي المزمن، مع التركيز على رفع جرعات مضادات الهيستامين وفق بروتوكولات تستند إلى الأدلة، والتمييز بين الأنماط المرتبطة بالحساسية الذاتية والمرتبطة بالمناعة الذاتية، إلى جانب العلاجات الموجهة المتقدمة، وسبل التصدي للانتشار العالمي للسعفة الفطرية المقاومة للأدوية من نوع "Tinea indotineae"، والذي تفاقم بفعل إساءة استخدام الستيرويدات.

وأتاحت المسابقة الدولية لعروض الملصقات السريرية، للباحثين والممارسين، مساحة لعرض أعمالهم أمام لجان التحكيم المتخصصة، ومناقشة النتائج مع الزملاء من مختلف أنحاء العالم، حيث اختتم الحدث بتكريم أبرز المشاركات في مسابقتي عروض الحالات السريرية والملصقات العلمية الرقمية.

وتضمنت دورة زمالة الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل والليزر، تدريباً نظرياً وعملياً في جراحات الجلد، والميزوثيرابي، والبلازما الغنية بالصفائح الدموية، والفيبرين الغني بالصفائح الدموية، والحشوات الحيوية، والعلاجات بالحقن، وإجراءات الليزر.