ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لبنك التنمية الجديد

دبي في 10 سبتمبر/ وام / رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار صادرة عن بنك التنمية الجديد، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات البنك في البورصة إلى 3.75 مليار دولار، بما يعكس استمرار ثقة البنك في أسواق رأس المال في دبي للوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.

ويحمل الإصدار معدل كوبون قدره 4.375 بالمئة ويستحق في عام 2029، وقد تم الإصدار ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل الخاص بالبنك، والذي يوفر إطاراً مرناً وفعالاً لإصدار أدوات الدين بما يتماشى مع رسالته التنموية، ويشكل جزءاً من استراتيجية التمويل الخاصة بالبنك الهادفة إلى جمع رأس مال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.

واستقطب الإصدار طلباً متنوعاً من المستثمرين، بواقع 65 بالمئة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و32 بالمئة من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3 بالمئة من الأمريكيتين، مع طلبات اكتتاب نهائية تجاوزت 3.2 مليار دولار أمريكي.

وجاءت المشاركة من قاعدة مؤسسية واسعة، شملت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات، بما يعكس طبيعة المستثمرين الذين يصلون إلى سوق الدخل الثابت في دبي.

ويؤكد الإدراج نهج البنك في تنويع مصادر تمويله وتعزيز حضوره في المراكز المالية الدولية الرئيسية.

وقال داوبنغ فو، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد، إن إقبال المستثمرين على إصدار السندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار يعكس ثقةً راسخة من الأسواق في المكانة الائتمانية المتينة لبنك التنمية الجديد، وفي رسالته التنموية الهادفة إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك وسائر الاقتصادات الناشئة والدول النامية، كما يؤكد هذا الإصدار كذلك قدرة البنك على النفاذ إلى مصادر متنوعة لرأس المال الدولي.

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن إدراج بنك التنمية الجديد يعكس استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت لدينا، مع تفاعل المستثمرين عبر مختلف المناطق الجغرافية، وتتيح المعاملات من هذا النوع للمُصدرين الدوليين الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال عبر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يرسخ مكانة دبي في مجال التمويل المستدام وتدفقات رأس المال عبر الحدود.

ويضاف هذا الإصدار إلى منصة أسواق الدين في ناسداك دبي، التي تستضيف إدراجات لجهات سيادية ومؤسسات مالية وشركات ومؤسسات متعددة الأطراف. وتضم ناسداك دبي حالياً أدوات دين بقيمة 143.9 مليار دولار.