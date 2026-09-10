قائد عام شرطة أبوظبي يبحث وسفير البحرين تعزيز التعاون الأمني

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام / التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، سعادة السفير الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين من مملكة البحرين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في دعم الجهود المشتركة وتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين.

حضر اللقاء اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء المهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء سعيد محمد الكعبي مدير قطاع المهام الخاصة، واللواء خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي.