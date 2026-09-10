سلطان بن أحمد القاسمي يطلق تطبيق "صلة"

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام / استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوسيع نطاق مبادرة توثيق الأرحام والأنساب، ليشمل جميع أسر المجتمع وعائلاته، أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اليوم، تطبيق "صلة" وهو منصة رقمية متكاملة تهدف إلى توثيق الروابط العائلية والحفاظ على تاريخ الأسرة بطريقة حديثة وسهلة الاستخدام.

وقام سمو نائب حاكم الشارقة بالضغط على الجهاز اللوحي إيذاناً بالإطلاق الرسمي للتطبيق الذي جاء عقب نجاح إطلاق "منصة القواسم" المخصصة لتوثيق نسب العائلة الحاكمة، وتشجيع صاحب السمو حاكم الشارقة الأسر والمجتمع على توثيق الأنساب والأرحام، وتزامناً مع إعلان الإمارات عام 2026 "عاماً للأسرة".

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة مادة فلمية تناولت أهمية توثيق النسب بهدف ترسيخ التآلف والتراحم بين الأقارب من أرحام الأب والأم، ودوره في جعل المجتمع أكثر تماسكاً، حيث يتيح التطبيق لمستخدمه إنشاء وإدارة شجرات عائلية متعددة، مع إمكانية الانضمام إلى شجرة عائلية قائمة من خلال دعوة مباشرة أو بعد موافقة مدير الشجرة، والذي يمتلك صلاحيات كاملة لإضافة أفراد العائلة، وتعديل البيانات، وتنظيم الهيكل العائلي بما يضمن دقة المعلومات وسهولة إدارتها. كما يتوفر التطبيق على المتاجر الإلكترونية بشكل مجاني بالكامل ويمكن للعوائل من أي مكان في العالم الاستفادة منه وتوثيق أنسابهم وأرحامهم.

ويوفر التطبيق وسائل مشاركة مرنة من خلال رمز انضمام خاص أو مسح رمز الاستجابة السريع، مما يسهل على أفراد الأسرة الوصول إلى الشجرة والانضمام إليها بسرعة وأمان، ويقدم تجربة تفاعلية متطورة لاستعراض شجرة العائلة، حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسلاسة بين الأجيال المختلفة، بدءًا من الجد المؤسس للعائلة وصولاً إلى أحدث فرد تمت إضافته، مع عرض العلاقات والارتباطات العائلية بشكل مرئي واضح ومنظم، ويساهم ذلك في تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة، والحفاظ على الإرث العائلي، وتوثيق تاريخ العائلة للأجيال القادمة.