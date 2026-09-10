دبي تستضيف غداً مؤتمر أمراض القلب الأول بمشاركة خبراء عالميين

دبي في 10 سبتمبر/ وام / تنطلق في دبي غداً، أعمال المؤتمر أمراض القلب الأول، الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويجمع نخبة من أبرز أطباء وأخصائي القلب والأوعية الدموية والباحثين والخبراء من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

ويناقش المؤتمر، أحدث التطورات العلمية والابتكارات الطبية في مجالات طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، والتدخلات القلبية المتقدمة، وتصوير القلب، وتقنيات زراعة القلب.

ويقدم المؤتمر برنامجاً علمياً وطبياً حافلاً يتضمن عروضاً توضيحية مباشرة لحالات سريرية وإجراءات قلبية معقدة، من بينها التدخل التّاجي عن طريق القسطرة "PCI"، وزرع الصمام الأبهري عبر القسطرة "TAVI"، إلى جانب جلسات متخصصة حول التدخلات القلبية الهيكلية، وقصور القلب، والدعم الديناميكي الدموي، واستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم "ECMO"، وتكلس الشرايين التاجية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.