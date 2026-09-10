إطلاق مجموعة عمل لتوطيد التعاون بين أسواق رأس المال في دبي المالي العالمي وهونغ كونغ

دبي في 10 سبتمبر / وام / أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، وبالتعاون مع ناسداك دبي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة، اليوم عن إطلاق مجموعة عمل استراتيجية لتوثيق الروابط بين أسواق مركز دبي المالي العالمي وهونغ كونغ.

من خلال جمعها للجهات الأربع الأعضاء، تعمل مجموعة العمل الاستراتيجية على اقتناص الفرص وبناء مبادرات تعاونية شاملة.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز جاذبية ونمو السوقين عبر حزمة من المحاور، تشمل التمويل الإسلامي والمستدام، والابتكار، فضلاً عن الارتقاء بأسواق رأس المال ورفع مستوى التكامل فيما بينها.

جاء هذا الإعلان عن تأسيس مجموعة العمل الاستراتيجية خلال المؤتمر المشترك للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ، والذي استضافته هونغ كونغ اليوم بحضور أكثر من 350 مشاركاً من المنطقتين، سواءً بالحضور الشخصي أو عبر المنصات الافتراضية.

ويمثل المؤتمر المنعقد هذا العام الدورة الثالثة من مبادرة الشراكة الرائدة بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ.

وللعام الثاني توالياً، تشارك ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة كشريكين استراتيجيين في دعم المؤتمر.

وجاء إطلاق مجموعة العمل الاستراتيجية كخطوة متقدمة تعكس تطور النقاشات التنظيمية والمالية، وتمنح التعاون بُعداً رسمياً يُسهم في تنسيق الأولويات وتسريع وتيرة الإنجازات الفعلية.

وبموجب الشروط المرجعية الموقعة اليوم، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي والربط بين الجهات التنظيمية والبورصات في المركزين الماليين، فضلاً عن مواصلة دعم تطوير الممر الاقتصادي بين الشرق الأوسط وآسيا.

وعبر قنوات تواصل دائم وتعاون ممنهج، ستعمل الجهات المشاركة على تبادل الرؤى حول اتجاهات الأسواق، ومناقشة الفرص والتحديات الجديدة، واستشراف فرص التعاون المستقبلي.

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن هذه المبادرة تجسد التزامنا الثابت بترسيخ التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق المصالح المتبادلة ضمن إطار شراكة الممر الاقتصادي بين دبي وهونغ كونغ، ويساهم هذا الترابط في دعم السوقين، ويتيح للمستثمرين خيارات أوسع وفرصاً أكبر للاستفادة وتحقيق المكاسب في كلا المركزين الماليين.

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن مجموعة العمل الاستراتيجية هذه تأتي امتدادًا للتعاون الوثيق القائم بين دبي وهونغ كونغ، وتشكل مكانة ناسداك دبي كمركز عالمي رائد لإدراج أدوات الدخل الثابت والتمويل الإسلامي منصة قوية للربط بين المصدرين والمستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا، لا سيما في مجالي الصكوك والتمويل المستدام.

بدوره، قال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن مجموعة العمل الاستراتيجية تمثل خطوةً رئيسية أخرى نحو تعميق الروابط المؤسسية وزيادة ترابط الأسواق، ومن خلال تطوير آلية التعاون هذه، نؤسس منصةً مخصصة لفهم الأولويات الاستراتيجية ومواءمتها بصورة أفضل، فضلاً عن استكشاف مبادرات جديدة لتيسير حركة التجارة والاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط.

وصرحت بوني واي تشان، الرئيسة التنفيذية لبورصة هونغ كونغ، إن تدفقات رؤوس الأموال العالمية تتأثر بصورة متزايدة بالروابط الاقتصادية المتنامية بين آسيا والشرق الأوسط، وباعتبارهما مركزين ماليين دوليين رائدين في قلب منطقتيهما، تتمتع هونغ كونغ ودبي بمزايا متكاملة تساهم في تسهيل التدفق المتبادل لرؤوس الأموال والأفكار والفرص بين المنطقتين.