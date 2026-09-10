وزارة الخارجية تستقبل المشاركين في النسخة الخامسة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ استقبلت وزارة الخارجية المشاركين في النسخة الخامسة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، الذي يُنظَّم تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومركز الشباب العربي، وعددٍ من كبريات المؤسسات الأكاديمية والدبلوماسية العربية والعالمية.

وفي كلمته، رحّب سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، بالقيادات الدبلوماسية العربية الشابة، معربًا عن سعادته بلقاء نخبة مميزة تضم 53 من القيادات الشابة في مجالي الدبلوماسية والعمل الدولي، يمثلون أكثر من 15 دولة عربية.

كما نقل سعادته تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، راعي برنامج القيادات العربية الدبلوماسية الشابة، مؤكدًا أهمية البرنامج كمنصة فاعلة تسهم في تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التواصل والتعاون بين الدبلوماسيين الشباب، بما يسهم في دعم مستقبل العمل الدبلوماسي العربي وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.

وفي السياق ذاته، اطّلع المشاركون على عرض تقديمي قدمته الوزارة حول جهودها في تطوير خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، تلبي تطلعات المتعاملين وتعزز كفاءة وجودة الخدمات.

كما تعرّفوا على مشروع «البعثة الذكية»، الأول من نوعه عالميًا، لتقديم تجربة رقمية متكاملة في الخدمات القنصلية.

وشملت الزيارة جولة في النموذج التطبيقي لمشروع «البعثة الذكية»، الذي يوظف حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي ويتيح التفاعل المباشر مع الخدمات القنصلية دون تدخل بشري، عبر تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد والهولوجرام والموظف الافتراضي متعدد اللغات.

جدير بالذكر أن برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة يُعدّ أحد أبرز برامج التدريب الدبلوماسي في العالم العربي، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب العربي للتعليم من أهم المؤسسات والمعاهد الدبلوماسية العربية والعالمية حول دبلوماسية الأزمات، بالإضافة إلى التدريب على التفكير الدبلوماسي النقدي