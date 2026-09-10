غرفة عجمان تبحث مع قنصلية إثيوبيا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي

عجمان في 10 سبتمبر / وام / بحثت غرفة عجمان مع قنصلية إثيوبيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الاستثمارات بين عجمان وإثيوبيا.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة زريهون ميجيرسا جيما، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حيث ناقش اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة، الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات بين منشآت القطاع الخاص في الإمارة ونظيراتها في إثيوبيا.

حضر اللقاء عائشة الخاطري، رئيس قسم استثمار الأصول في غرفة عجمان، وآسملاش بيكيلي، نائب القنصل العام بالقنصلية الإثيوبية.

وتأتي الزيارة في إطار جهود غرفة عجمان لتوسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، بما يدعم نمو التبادل التجاري، ويفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات النوعية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري جاذب.

ورحب سعادة عبدالله المويجعي بالقنصل العام لجمهورية إثيوبيا والوفد المرافق، مشيداً بالعلاقات الإماراتية الإثيوبية وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين الإماراتية والإثيوبية.

واستعرضت غرفة عجمان خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة والعقارات، إلى جانب ما توفره عجمان من سهولة في ممارسة الأعمال، وخدمات داعمة للمستثمرين، وفي مقدمتها الخدمات التي تقدمها هيئة المناطق الحرة في عجمان.

وأوصى اللقاء بتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في عجمان وإثيوبيا، من خلال تنظيم لقاءات أعمال مشتركة تسلط الضوء على الفرص المتاحة في الزراعة والصناعات الغذائية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين، والطاقة المتجددة، بما يدعم تنمية التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين.

من جانبه، قدم سعادة زريهون ميجيرسا جيما نبذة عن القطاع الزراعي في إثيوبيا، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإثيوبي، وما يوفره من فرص استثمارية متنوعة، كما استعرض أبرز المقومات والفرص المتاحة في قطاعي الصناعة والسياحة، وسبل تعزيز التعاون المشترك فيها.

وفي ختام اللقاء، تبادل سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، وسعادة زريهون ميجيرسا جيما، الدروع والهدايا التذكارية.