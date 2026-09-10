ينطلق الأسبوع المقبل.. "سوق السفر العربي" يعزز الشراكات ويرسم ملامح مستقبل السفر العالمي

دبي في 10 سبتمبر / وام / كشفت شركة آر إكس جلوبال، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي للحدث الذي عُقد اليوم، عن أبرز ملامح المعرض لعام 2026، بحضور شركائها الاستراتيجيين والرئيسيين، وهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي، وشركة الريس للسفر.

وتنطلق الدورة الثالثة والثلاثون من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، بمشاركة واسعة من مجتمع السفر والسياحة العالمي، في وقت يواصل فيه القطاع التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة.

ويأتي الحدث ليجمع المعنيين بقطاع السفر العالمي مجدداً في دبي، ويوفر مساحة للتواصل وبناء العلاقات التجارية وتبادل المعرفة، إلى جانب مناقشة الأولويات التي ستحدد توجهات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ويستقبل معرض سوق السفر العربي هذا العام مجموعة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق وشركات تكنولوجيا السفر وموردي الخدمات السياحية والمهنيين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد أهمية التعاون والتواصل في دعم استمرارية الأعمال وتعزيز مرونة القطاع خلال فترات التحول.

ويأتي شعار هذا العام، "السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، ليضع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنقل الذكي وتغير تطلعات المسافرين في صميم النقاش حول مستقبل السياحة.

ومن أبرز الإضافات إلى دورة هذا العام إطلاق فعالية تكنولوجيا السفر "ترافيل تك"، وهو معرض مخصص يقام بالتزامن مع الحدث الرئيسي بمشاركة شركة "سيبر" كشريك استراتيجي رسمي للفعالية، إلى جانب مركز تجارب السفر "إكسبيرينس هب" الذي سيستعرض أحدث الحلول والتطورات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتنقل الذكي.

ويمتد النقاش عبر المسرح العالمي، ومسرح المستقبل، ومركز تجارب السفر "إكسبيرينس هب"، حيث يلتقي نخبة من أبرز قادة القطاع وصناع السياسات والخبراء لمناقشة أبرز الاتجاهات والتحديات والفرص التي ستؤثر في قطاع السفر والسياحة خلال السنوات المقبلة.

وقالت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في دولة الإمارات، إن الأشهر القليلة الماضية فرضت على قطاعنا التكيف مع المتغيرات، مؤكدة أن أهمية سوق السفر العربي تزداد في الظروف الحالية باعتباره منصة لإعادة التواصل بين الشركاء وإجراء عمليات تبادل الأعمال المهمة التي تتم على مدار أيام المعرض الأربعة.

وأضافت أنه لطالما كان معرض سوق السفر العربي منصة مثالية تجمع مجتمع السفر العالمي، ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة هذا العام، وفي الوقت الذي نعيد التواصل في دبي مجدداً، وينصب تركيزنا على تعزيز الشراكات والتعامل مع الأولويات العاجلة التي يواجهها القطاع.

وحول إقامة نسخة العام الجاري في سبتمبر بدلاً من موعدها المعتاد في مايو، قالت كورتيس إن مايو يشكل موعداً ثابتاً ومهماً ضمن أجندة معارض تجارة السفر العالمية، إلا أن الظروف استدعت التحرك سريعاً لنقل الحدث.

وحول نسخة سوق السفر العربي 2027، أكدت كورتيس أنها ستقام في مايو، ليعود المعرض إلى موعده المعتاد.

ومن جانبه قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن استضافة دبي معرض سوق السفر العربي في هذه المرحلة المهمة من التحوّل، تأتي لتؤكّد مجدّداً على مكانة المدينة كوجهة رائدة تتمتّع بثقة عالية، وقدرةٍ على جمع الشركاء والمعنيين بهذا القطاع الحيوي من مختلف الدول.

وأوضح أن المعرض يوفّر منصّة ممتازة تلتقي من خلالها الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزّز تكامل الجهود والشراكات، ويدعم ترسيخ الثقة، وتحفيز فرص الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للنمو والتطوير.

وأكد أن استضافة هذا الحدث تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، التي أرست على مدى عقود أُسس الوجهة العالمية الاستثنائية لدبي والتي تحظى بمستويات عالية من الثقة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف أن الفعاليات العالمية الكبرى، مثل معرض سوق السفر العربي، تعد ركائز أساسية لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الدولية، إلى جانب دعم الابتكار للارتقاء بتجربة الزوّار وتعزيز نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية أكبر في ظل التزامنا بمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

من جهته قال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن سوق السفر العربي يمثل محطة رئيسية على أجندتنا السنوية، ومنصة مهمة لتعزيز شراكاتنا، وفتح آفاق جديدة للأعمال، وإتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف عن قرب إلى أحدث منتجاتنا وخدماتنا.

وقال هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، إن قطاع السفر والضيافة في الشرق الأوسط يواصل إظهار مقومات قوية تدعم نموه على المدى الطويل، مدفوعاً بالاستثمارات المستدامة في السياحة والبنية التحتية وتطوير الوجهات وتعزيز الربط الدولي، ومع تزايد عدد المنشآت الفندقية، ستتمحور المرحلة المقبلة حول تحويل هذه الاستثمارات إلى طلب مستدام وطويل الأمد، من خلال توظيف التكنولوجيا والبيانات لفهم المسافرين بصورة أفضل وتقليل العوائق في رحلة الضيف وتقديم تجارب أكثر صلة بتطلعاته.

وفي هذا الإطار قال محمد الريس، المدير التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن شعار هذا العام، "السفر 2040: آفاق جديدة يقودها الابتكار والتكنولوجيا"، يعكس الاتجاه الذي يسير نحوه قطاعنا، وفي سوق السفر العربي 2026، سنطلق منصة AlRaisTravel.com بحلتها الجديدة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للمحادثة والأوامر الصوتية، لتجعل تخطيط السفر أسرع وأسهل وأكثر تخصيصاً.

وقال رمزي القصّاب، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة وباكستان لدى شركة سيبر الشريك الاستراتيجي لفعالية ترافيل تك المصاحبة لمعرض سوق السفر العربي، لقد طرأت تغيرات كثيرة منذ آخر اجتماع لنا في دبي، ويجد قطاعنا نفسه اليوم أمام ضرورة التعامل مع حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، بالتوازي مع فرص حقيقية تتيحها التطورات التكنولوجية.

من جانبه قال جوناثان هيستي، مدير محفظة قطاع السفر لدى شركة آر إكس جلوبال، إن تركيزنا في شركة آر إكس ينصب على ضمان استمرار تطور فعالياتنا بما يتماشى مع القطاعات والمجتمعات التي تخدمها، وبالنسبة إلى معرض سوق السفر العربي، يعني ذلك الاستجابة للتغيرات التي يشهدها قطاع السفر، مع مواصلة تقديم قيمة حقيقية لعملائنا، حيث يعكس شعار معرض سوق السفر العربي 2026 هذا النهج، من خلال تجاوز الأولويات الراهنة والتركيز على الابتكارات والفرص التي ستسهم في تشكيل مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

ويضم برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2026 نخبة من صناع السياسات وقادة قطاع السياحة والباحثين والمتخصصين في التكنولوجيا، لمناقشة أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل السفر.