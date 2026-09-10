"الموانئ والجمارك" تفوز بجائزة ديهاد للمسؤولية المجتمعية عن مبادرات 2025

دبي في 10 سبتمبر / وام / تُوِّجت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بجائزة المسؤولية المجتمعية، ضمن الدورة الثانية من جوائز «ديهاد للأعمال الإنسانية»، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المصاحب لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، تقديراً لمبادراتها في مجالات المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري والإنساني والتنموي، والأثر الذي حققته خلال عام 2025.

وسجلت الدورة الثانية من جوائز «ديهاد للأعمال الإنسانية» استقبال 174 ترشيحاً من مختلف أنحاء العالم، فيما تأهلت المؤسسة إلى القائمة النهائية ضمن أفضل ثلاثة مرشحين في فئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، قبل الإعلان عن تتويجها بالجائزة.

ونفذت المؤسسة خلال عام 2025 نحو 26 برنامجاً مجتمعياً وإنسانياً، استفاد منها ما يقارب 6,500 شخص داخل دولة الإمارات وخارجها، بدعم من أكثر من 150 موظفاً ومتطوعاً.

وشملت أبرز المبادرات «شتاكم دافئ»، التي استفاد منها 150 شخصاً في ميناء الحمرية خلال ديسمبر 2025، إلى جانب مبادرة «صيفنا بارد»، التي وفرت للعاملين في المواقع البحرية المستلزمات الأساسية للوقاية من الإجهاد الحراري وتعزيز بيئة عمل أكثر أماناً خلال أشهر الصيف.

وسلّم سعادة البروفيسور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس منظمة «ديهاد» الإنسانية المستدامة، الجائزة إلى سعيد البناي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي، وهند أحمد شاكر، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمؤسسة، وفريق عمل المسؤولية المجتمعية.

وأكد سعيد البناي حرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تقديم برامج مجتمعية وإنسانية مستدامة تستهدف مختلف الفئات، وتسهم في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز التلاحم المجتمعي محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الفوز بالجائزة يعكس التزام المؤسسة بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على أن تكون الأعمال المجتمعية جزءاً من سياستها واستراتيجية عملها.

وقال البناي: «هذا الإنجاز يتوج جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المجتمعية والخيرية والإنسانية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء المؤسسة والمتطوعين، ويضاف إلى سجلها الحافل بالجوائز والتكريمات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية».

وأضاف أن الجائزة تكرّم المؤسسات التي تُظهر التزاماً بارزاً بالمسؤولية المجتمعية، وتسهم مبادراتها في دعم المجتمعات وتعزيز رفاه أفرادها وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجالات الإنسانية والتنموية، لافتاً إلى أن التكريم يأتي تقديراً لجهود المؤسسة في بناء منظومة متكاملة للمسؤولية المجتمعية وتطوير مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع وتحقق أثراً ملموساً ومستداماً.