جهاز أبوظبي للاستثمار يصدر تقريره السنوي لعام 2025 ويواصل ترسيخ قوة الأداء

أبوظبي في 10 سبتمبر / وام / أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار اليوم تقريره السنوي لعام 2025، والذي يوفر نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي ويلقي الضوء على توقعاته لعام 2026 وما بعده.

وحسب التقرير، اتسمت الأسواق العالمية في عام 2025 بتحسن أداء معظم القطاعات وتوازنها، فمع اعتدال معدلات التضخم وتحول السياسة النقدية لتصبح أكثر تيسيراً، وامتد الأداء القوي للأسواق ليتجاوز أسهم شركات التكنولوجيا إلى مجموعة أوسع من فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية.

وواصل جهاز أبوظبي للاستثمار تطوير نهجه الاستثماري من خلال التوسع في استخدام الأساليب المنهجية والكمية والقائمة على البيانات، مع التركيز في الوقت ذاته على زيادة سرعة دوران رأس المال.

وأتاح هذا التطور للجهاز إدارة محفظته الاستثمارية وإعادة توزيع الاستثمارات بين فئات الأصول المختلفة بشكل أكثر ديناميكية.

وفي ظل هذه المعطيات، حقق الجهاز أداءً قوياً خلال عام 2025، مستفيداً من محفظته الاستثمارية المتنوعة، وقدراته الداخلية المتنامية، واستثماراته في التوجهات طويلة الأمد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحولات سلاسل التوريد والتغير الديموغرافي.

وفي 31 ديسمبر 2025، بلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً 6.6%، فيما بلغ على مدى 30 عاماً 7.2%، مقارنة بـ6.3% و7.1% على التوالي في عام 2024.

وعلى مستوى المحفظة الإجمالية، رفع الجهاز نطاقات التخصيص لكل من الاستثمارات البديلة والأسهم الخاصة، فيما تراجع نطاق التخصيص لقطاع العقارات بشكل طفيف نتيجة النمو النسبي لفئات الأصول الأخرى خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من استقرار حجم الاستثمار الفعلي في العقارات.

وارتفع نطاق تخصيص الاستثمارات البديلة من 5% إلى 10% سابقاً ليصبح بين 7% و12%، فيما ارتفع نطاق الأسهم الخاصة من 12% إلى 17% ليصبح بين 15% و20%، وتراجع نطاق العقارات من 5% إلى 10% ليصبح بين 2% و7%.

وواصلت دائرة الأسهم زيادة المخصصات لمديري الاستراتيجيات المنهجية والاستراتيجيات التي تتسم بسرعة دوران رأس المال، مع توسيع قائمة مديريها في الصين، ومواصلة تنويع مصادر العوائد عبر الاستراتيجيات المحايدة للسوق واستراتيجيات العائد الإجمالي.

كما واصلت دائرة السندات تعزيز قدراتها التحليلية والاستثمارية عبر استخدام التكنولوجيا، والتوسع في استراتيجيات العملات الأجنبية والائتمان والاستراتيجيات الكمية، فضلاً عن التطوير المستمر لمنصات الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وحققت دائرة الاستثمارات البديلة عوائد قوية للمحفظة الإجمالية في عام 2025، مع ارتباط محدود بتحركات أسواق الأسهم، كما واصلت توسيع منصة الحسابات المدارة لديها، ما أسهم في تعزيز كفاءة إدارة رأس المال والمرونة التشغيلية.

وفي الأسهم الخاصة، دخلت الدائرة في شراكات مع مديري الأصول لإطلاق استراتيجيات جديدة، وشاركت في صفقات الأسواق الثانوية التي يقودها الشركاء العموميون، وتمكنت من تحقيق القيمة من الاستثمارات التي حققت الأهداف المرجوة منها، وواصلت توظيف رأس المال في الشركات المستفيدة من التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي والتغير الديموغرافي وتطور سلاسل التوريد العالمية.

وحافظت دائرة العقارات على نشاطها طوال عام 2025، محققة توازناً بين تحسين المحفظة والانضباط في توظيف رأس المال، وزادت حجم استثماراتها في العقارات السكنية المخصصة لكبار السن والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية واستراتيجيات الائتمان العقاري، مع مواصلة إعادة توظيف رأس المال المتحصل عليه من الأصول الناضجة والحفاظ على المرونة اللازمة للتجاوب مع أوضاع السوق.

وواصلت دائرة البنية التحتية اقتناص الفرص المتوافقة مع التوجهات طويلة الأمد، بما في ذلك التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتزايد الطلب على الكهرباء، واستثمرت الدائرة خلال العام في مراكز البيانات وشركات المرافق وأصول الطاقة، كما بحثت عن فرص مدروسة في قطاع الائتمان الخاص وأعادت توظيف رأس المال من الأصول المدرجة.

وتضمنت المراجعة التشغيلية لمحة مفصلة حول بعض المبادرات الرئيسية التي أطلقها الجهاز خلال العام الماضي، بما في ذلك تعزيز الشراكات العالمية للجهاز، إذ استحدث نهجاً منظماً لإدارة العلاقات مع الأطراف الخارجية، مدعوماً بإطار عمل مركزي وتنسيق مؤسسي وثيق، بهدف تعزيز الرقابة ودعم تطوير العلاقات والمساعدة في تعظيم القيمة المكتسبة من الشراكات الخارجية للجهاز.

كما شملت المراجعة توسيع الحضور التعليمي لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار في أبوظبي وخارجها، حيث واصل المختبر، المركز المستقل في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة والذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، دعم تطور المجتمع العلمي في أبوظبي عبر سلسلة من البرامج التعليمية والتوعوية.

وتضمنت هذه البرامج أول برنامج للتدريب العملي، والدورات الصيفية الدولية، والندوات المتخصصة، وندوة مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، فيما واصل المختبر توسيع شبكته البحثية الدولية من خلال الزمالات والمنح الدراسية.