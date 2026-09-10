الإمارات تستضيف «الكونغرس العالمي للإطفاء 2028» للمرة الأولى في الشرق الأوسط

دبي في 10 سبتمبر/ وام/ تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، عام 2028 النسخة الثالثة من «الكونغرس العالمي للإطفاء -World Fire Congress»، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وثالث دولة في العالم تستضيف هذا التجمع الدولي لقيادات الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وجرى الإعلان عن استضافة النسخة المقبلة خلال أعمال «الكونغرس العالمي للإطفاء 2026» في لندن، المملكة المتحدة، مطلع الأسبوع الجاري، حيث تسلّم سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، «مطرقة الاستضافة»، التي ترمز وفق البروتوكول المتبع إلى انتقال استضافة الكونغرس إلى المدينة المستضيفة للنسخة المقبلة، إيذاناً باستضافة دبي للحدث في عام 2028.

ويعكس اختيار دولة الإمارات لاستضافة الكونغرس المكانة التي رسختها في مجالات الإطفاء والإنقاذ والحماية والسلامة، ويعزز حضورها في منظومة التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الحلول المستقبلية الهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات وبناء مجتمعات أكثر أماناً ومرونة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي: "ناقشنا خلال مشاركتنا في الكونغرس العالمي للإطفاء 2026 في لندن، أهمية الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن اليوم، في ظل النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني وارتفاع مستوى التعقيد في تصميم المباني والمنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة".

وأضاف سعادته: "نعمل في قطاع لا يحتمل التأخير، وتفرض علينا مسؤوليتنا تجاه المجتمعات أن نكون على أعلى درجات الجاهزية، وأن نفهم المخاطر ونستبقها قبل وقوعها، مع وضع سلامة رجال الإطفاء في صميم منظومة التطوير والاستجابة".

وأكد سعادته أن ما حققته دولة الإمارات ودبي تحديداً في قطاع الحماية والسلامة هو ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة ونهجها القائم على الريادة والاستباقية وصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن اختيار الإمارات لاستضافة النسخة الثالثة من «الكونغرس العالمي للإطفاء 2028» يجسد الثقة الدولية بالنموذج الإماراتي المتقدم في هذا القطاع.

ويُعد «الكونغرس العالمي للإطفاء» منصة دولية تُعقد كل عامين، وتجمع قيادات أجهزة الإطفاء والطوارئ وممثلي الحكومات والباحثين والخبراء والشركاء من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإطفاء والسلامة، واستشراف الحلول والتوجهات القادرة على مواكبة المخاطر المتغيرة عالمياً.

وتناقش النسخة الحالية عدداً من الملفات ذات الأولوية، من بينها الجاهزية والاستجابة للحوادث الكبرى والكوارث، وسلامة المباني والمنشآت، والمخاطر الناشئة، والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية والطقس المتطرف، وصحة وسلامة رجال الإطفاء، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وقدرات أجهزة الإطفاء والطوارئ.

ومن المنتظر أن تجمع نسخة دبي من « الكونغرس العالمي للإطفاء 2028» نخبة من قيادات وخبراء القطاع من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، واستشراف مستقبل الإطفاء والإنقاذ، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية، بما يدعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة أكثر جاهزية واستباقية وقدرة على حماية المجتمعات.

ويعود تأسيس «الكونغرس العالمي للإطفاء» إلى عام 2024، عندما استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن نسخته الأولى بمشاركة ممثلين عن 54 دولة، فيما ضمّت نسخة العام الحالي في لندن أكثر من 60 دولة، بهدف تأسيس شبكة عالمية لقيادات أجهزة الإطفاء وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها القطاع. واتفق المشاركون في النسخة التأسيسية على عقد الكونغرس كل عامين، مع انتقال استضافته بين دول العالم.