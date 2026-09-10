حمدان بن محمد: القطاع الخاص شريك رئيس في بناء منظومة رعاية صحية عالية الكفاءة والاعتمادية

دبي في 10 سبتمبر/ وام/ أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيساً في بناء وتطوير منظومة صحية عالية الكفاءة والاعتمادية، وذلك مع تكامل دور القطاع الخاص مع نظيره الحكومي في تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المجتمع من الدواء والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه، اليوم الخميس، إلى مركز التوزيع التابع لصيدليات أستر في دبي، في إطار حرص سموّه على متابعة سير العمل في مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، والوقوف على مستوى كفاءة منظوماتها، ومدى مواكبتها لنهج دبي في تحقيق أعلى مستويات التميز فيما تقدمه من خدمات، وإسهام تلك القطاعات في إنجاز أهدافها الاستراتيجية والتي تأتي في مقدمتها توفير شتى الضمانات التي تكفل أفضل مستويات الصحة لجميع أفراد المجتمع.

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على آليات عمل مركز التوزيع المُقام على مساحة نحو 145 ألف قدم مربعة في مدينة دبي الصناعية، ويُعد بين الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، حيث استمع سموّه إلى شرح قدمه د. آزاد موبن، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية"، وأليشا موبن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، حول العمليات التشغيلية الداعمة لشبكتها التي تخدم دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، تأكيداً لدورها كإحدى أبرز المؤسسات العاملة في مجال قطاع الرعاية الصحية والخدمات الصيدلانية في المنطقة.

وأثنى سموّه خلال الزيارة على ما شاهده من أسلوب عمل مبتكر يعزز كفاءة الخدمات والقدرة على توزيع الدواء بأسلوب يتسم بالسرعة والدقة، بما يدعم قدرة المجموعة على تلبية التزاماتها تجاه المجتمع، معرباً عن أمنياته للمجموعة بمزيد من التطور والتوسُّع في تبنّي الحلول المبتكرة التي تساعد على رفع مستويات الأداء وتسهم في تحقيق المزيد من التميز لمنظومة الرعاية الصحية في الدولة.

رافق سموّه خلال الزيارة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم.

يُذكر أن مركز توزيع أستر في دبي يدعم نحو 75 ألف معاملة يومياً من خلال شبكتها التي تضم 350 صيدلية و120 عيادة طبية، و15 مستشفى، إضافة إلى مركز التوزيع الآلي ضمن نموذج متطور يزيد من كفاءة تخزين وتوزيع الدواء عبر شبكتها في دولة الإمارات.