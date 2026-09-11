الصين تطلق مجموعتين من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد

بكين في 11 سبتمبر/ وام/ أطلقت الصين، أمس، مجموعتين جديدتين من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بُعد من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.

وتم إطلاق مجموعتي الأقمار الاصطناعية "ياوقان-53" و"ياوقان-56"، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 بي"، ودخلتا المدارات المحددة مسبقا بنجاح.

وتستخدم المجموعتان بشكل أساسي في التجارب العلمية، ومسح الأراضي والموارد، وتقدير إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الكوارث والحد من آثارها.

وتعد عملية الإطلاق المهمة رقم 666 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

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