وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تختتم ورشة تدريبية عن الرقابة والتقييم للجهات المانحة بالدولة

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ اختتمت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ورشة تدريبية عن الرقابة والتقييم، استهدفت تعزيز قدرات الجهات المانحة والجمعيات الخيرية في الدولة، وتطوير أدواتها المؤسسية، وتحقيق جودة المخرجات في تنفيذ المشروعات الإنسانية والبرامج التنموية في مختلف أنحاء العالم.

وتعرف المشاركون، خلال الورشة، على الأساليب الحديثة والوسائل التقنية المساعدة في تحسين كفاءة استخدام الموارد لضمان الرقابة الإدارية والتقييم المؤسسي المُحوكم، على نحو يُسهم بشكل فاعل في اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على الأدلة وتطبيق إستراتيجيات فعَّالة لمتابعة أثر تنفيذ المشروعات والبرامج من جهة، وتعزيز آليات المساءلة لتعظيم أثر مخرجات المساعدات الخارجية من جهة أخرى.

وناقشت الورشة أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة والتقييم، والاطلاع على المبادئ الأخلاقية ذات الصلة باستخدام تطبيقات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وإدارة المعرفة والتعلم في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والخيرية.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة التدريبية اشتملت على العديد من التدريبات العملية بهدف تمكين المشاركين من امتلاك المهارات المتقدمة في التخطيط والتنظيم والرقابة والتقييم، ووضع مقاييس أداء واضحة وفعَّالة، لتحسين أثر المساعدات الخارجية في الدول والمجتمعات المستفيدة.