هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للصقارين

العين في 11 سبتمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للصقارين، للاطلاع على أبرز الخطط والبرامج المقرر تنفيذها لتطوير القطاع الرياضي في منطقة العين.

واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على رؤى وتوجّهات المجلس لتطوير القطاع الرياضي في المنطقة، وخططه لاستضافة البطولات والمنافسات، وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضات من مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن الجهود المبذولة لدعم الرياضات التراثية، بما يرسّخ مكانة منطقة العين وجهةً رياضيةً متميزة.

واستعرض الوفد عدداً من الفعاليات المرتقبة في منطقة العين، من بينها سباقات الجري ونصف الماراثون والفعاليات الرياضية المجتمعية، إلى جانب استضافة المنطقة جانباً من منافسات رالي أبوظبي الصحراوي وإحدى جولات تحدي باها أبوظبي.

كما استمع سموّه إلى عرض موجز حول أنشطة وبرامج نادي أبوظبي للصقارين، والجهود المبذولة لدعم رياضة الصقارة وصونها باعتبارها جزءاً أصيلاً من التراث الإماراتي.

واطّلع سموّه كذلك على برنامج بطولة السلوقي العربي، ودورها في صون هذا الموروث الثقافي والتعريف به ونقله إلى الأجيال القادمة.

وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة تطوير المنظومة الرياضية في منطقة العين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الرامية إلى جعل الرياضة رافداً للتنمية المجتمعية، والإسهام في الارتقاء بجودة الحياة وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أنماط حياة صحية.

وأشار سموّه إلى أهمية توسيع نطاق الفعاليات الرياضية المجتمعية دعماً لمستهدفات "عام الأسرة"، بما يُسهم في تشجيع أفراد الأسرة على المشاركة والتفاعل في مختلف الأنشطة، مؤكداً في الوقت ذاته دور الرياضات التراثية في ربط أجيال الحاضر بموروثهم الوطني وترسيخ حضوره في وجدان المجتمع.

حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، ومعالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سلطان إبراهيم المحمود، العضو المنتدب ومدير نادي أبوظبي للصقارين، وسعادة راشد مصبح المنعي، المدير العام لبلدية مدينة العين، وعدد من المسؤولين.