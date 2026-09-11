منتخب الرياضات الإلكترونية يشارك بـ"بطولة دول البريكس" في روسيا

موسكو في 11 سبتمبر/ وام/ يشارك المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، في منافسات بطولة دول البريكس والتي انطلقت اليوم في روسيا وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات واللاعبين الدوليين.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة اللاعبان سلطان الطاهري، وسلطان الشحي، وذلك في منافسات لعبة " تيكن 8".

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن المشاركة في البطولة تمثل فرصة مهمة لتعزيز خبرات لاعبي المنتخب الوطني والاحتكاك بمستويات تنافسية دولية، لافتا إلى أن الاتحاد يواصل دعم المواهب الوطنية وتهيئة أفضل الظروف أمام اللاعبين لتمثيل الدولة في البطولات الإقليمية والدولية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية وتعزيز حضور الإمارات على خريطة الرياضات الإلكترونية العالمية.