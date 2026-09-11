"الإمارات للدراجات" يواصل التألق في"كوبا ساباتيني" و"فويلتا إسبانيا"

روما - مدريد في 11 سبتمبر/ وام/ توج الفرنسي بينوا كوسنفروي، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، بلقب سباق “كوبا ساباتيني”، بعد حسم المنافسة باندفاعة قوية في الأمتار الأخيرة أمس، محققًا خامس انتصاراته هذا الموسم، وأول فوز له في مسيرته على الأراضي الإيطالية.

وجاء فوز كوسنفروي بعد صراع قوي على الطريق الصاعد نحو خط النهاية في بيتشولي، حيث تفوق بفارق ضئيل على كليمان فنتوريني من فريق “أونيبيت روز روكتس”، ورومان غريغوار بطل فرنسا ودراج فريق “غروباما- إف دي جي يونايتد”.

وشهد السباق محاولة هجومية من الإيطالي جوليو بيليزاري، دراج فريق “ريد بُل–بورا–هانزغروه”، الذي اقترب من تحقيق الفوز بعد انطلاقه منفردًا نحو بلدة النهاية، قبل أن تنجح المجموعة الرئيسية في تقليص الفارق واللحاق به مع اقتراب خط النهاية.

واستغل كوسنفروي اللحظة الحاسمة، وانطلق بهجوم قبل نحو 200 متر من النهاية، متجاوزًا منافسيه ثم بيليزاري، ليعبر خط النهاية متقدمًا بفارق يقارب طول دراجتين، ويحتفل بانتصاره الخامس في موسمه الأول مع فريق الإمارات – إكس آر جي.

وفي “فويلتا إسبانيا”، واصل فريق الإمارات – إكس آر جي حضوره القوي رغم تقلص تشكيلته إلى أربعة دراجين، بعدما أنهى البرتغالي جواو ألميدا سباق الزمن الفردي للمرحلة الثامنة عشرة في المركز الثالث، فيما جاء مواطنه إيفو أوليفيرا في المركز الثامن.

وسجل ألميدا أسرع توقيت عند نقطة قياس الزمن الوسيطة الأولى، قبل أن يحافظ على إيقاعه حتى خط النهاية في خيريث دي لا فرونتيرا، محققًا أفضل أداء له في النسخة الحالية من السباق، في مؤشر على استعادة مستواه تدريجيًا.

كما حافظ أوليفيرا على وجوده ضمن العشرة الأوائل عند نقطتي قياس الزمن الوسيطتين، لينهي المرحلة في المركز الثامن.

ومع تبقي ثلاث مراحل على ختام النسخة الحالية من “فويلتا إسبانيا”، يتطلع فريق الإمارات – إكس آر جي إلى تعزيز رصيده من الانتصارات، بعدما حقق حتى الآن ثلاثة انتصارات في مراحل آخر الطوافات الكبرى للموسم.