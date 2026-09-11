سابالينكا وريباكينا تتأهلان إلى المباراة النهائية في "أمريكا المفتوحة للتنس"

نيويورك في 11 سبتمبر/ وام/ بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى، المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام”، بعدما تغلبت على الأمريكية جيسيكا بيجولا بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و 6-2 ، لتواصل مشوارها نحو إحراز اللقب الثالث على التوالي في البطولة.

وفي نصف النهائي الآخر، حجزت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مقعدها في النهائي عقب فوزها على الأمريكية كوكو جوف 3-6 و6-4 و6-4، لتضرب موعداً مع سابالينكا في المباراة الختامية، كما ستعتلي صدارة التصنيف العالمي للاعبات اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ويشهد النهائي مواجهة بين اثنتين من أبرز لاعبات الموسم، إذ تسعى سابالينكا إلى الحفاظ على لقبها وتحقيق إنجاز يتمثل في الفوز بالبطولة للمرة الثالثة توالياً، فيما تطمح ريباكينا إلى إحراز لقبها الكبير الثالث.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي لفردي الرجال، حيث يلتقي الأمريكيان بن شيلتون وفرانسيس تيافو، فيما يواجه الألماني ألكسندر زفيريف الروسي كارين خاشانوف، لتحديد طرفي المباراة النهائية.