"أراضي دبي" تستعرض في لندن نموذجها المتقدم لتنظيم السوق العقاري رقميا

لندن في 11 سبتمبر/ وام/ استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض "بروبتك كونكت أوروبا 2026" الذي عقد في لندن يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، نموذج دبي المتقدم في تنظيم السوق العقاري وتطويره رقميا، ضمن منظومة تجمع التشريعات وتسجيل الملكية والبيانات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأكدت الدائرة أن مشاركتها تدعم مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وتمهد لاستضافة النسخة الثانية من "بروبتك كونكت الشرق الأوسط" في دبي يومي 3 و4 فبراير 2027.

ضم وفد الدائرة ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، ومحمد يحيى، مدير إدارة التصرفات العقارية، وطلال السويدي، مدير مشاريع أول، وشملت المشاركة جلسات وورش عمل ولقاءات متخصصة واجتماعات مع ممثلي مدينة لندن وتوقيع مذكرات تفاهم.

واستعرض المري مرونة سوق دبي العقاري، مشيرا إلى إنجاز 104 مشاريع بقيمة تجاوزت 111 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها، فيما سجل برنامج تملك العقار الأول أكثر من 45 ألف مسجل ومكن أكثر من 3,200 مقيم من تملك أول منزل.

من جانبه، استعرض محمد يحيى منصة "التسجيل المبدئي" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وتطبيق "دبي ريست"، مؤكدا أهمية تكامل المطورين والجهات التنظيمية والبنوك والوسطاء وشركات التكنولوجيا.

وتأتي المشاركة بعد استضافة دبي النسخة الأولى من "بروبتك كونكت الشرق الأوسط" في فبراير الماضي، بمشاركة أكثر من 3,000 شخص وما يزيد على 300 متحدث.