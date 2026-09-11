الإمارات ومنغوليا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة

دبي في 11 سبتمبر/ وام/ وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الطاقة في منغوليا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، ودراسة فرص تطوير مشروعات مشتركة تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة.

وقع المذكرة، في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، عن الجانب الإماراتي معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، فيما وقعها عن الجانب المنغولي معالي دورجخاند توغميد نائب رئيس الوزراء .

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن المذكرة تعكس حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة، وبناء تعاون عملي مع منغوليا يستند إلى احتياجاتها وأولوياتها الوطنية، والاستفادة من إمكاناتها في مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال معاليه: "نتطلع إلى توظيف خبرات دولة الإمارات في الطاقة النظيفة وتطوير المشروعات، بالتعاون مع الجانب المنغولي، لدراسة فرص عملية وقابلة للتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات منغوليا التنموية ويدعم تنويع مزيج الطاقة لديها".

وأضاف أن التعاون سيولي أهمية لتبادل المعرفة والخبرات الفنية وبناء القدرات، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بجدوى اقتصادية وفنية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تخدم أولويات البلدين.

وتشمل المذكرة تبادل التجارب والخبرات في التحول بقطاع الطاقة، ودراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في منغوليا، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية المهارات والخبرات المتخصصة، إلى جانب تشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير البنية التحتية الداعمة للطاقة النظيفة.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ودراسة جدوى الفرص والمشروعات المقترحة ومتابعة تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.