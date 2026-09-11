قائد عام شرطة أبوظبي والسفير المصري يبحثان التعاون الأمني

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ استقبل معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، سعادة عصام الدين عبد الحميد عاشور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد معاليه عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الشرطية والأمنية، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة وتعزيز أطر التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء المهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعقيد د سيف عبيد الكعبي، مدير المكتب التنفيذي.