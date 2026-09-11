زايد بن حمد آل نهيان يكرّم المشاركين من شرطة أبوظبي في إعداد كتاب "فن التشوليب"

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ كرّم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الباحثين من شرطة أبوظبي المشاركين في إعداد كتاب "فن التشوليب"، تقديراً لجهودهم البحثية وإسهاماتهم في توثيق هذا الفن التراثي الإماراتي الأصيل، والمحافظة على موروثه ونقله إلى الأجيال القادمة.

وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها فريق إعداد الكتاب في جمع وتوثيق المعلومات المرتبطة بفن التشوليب، مؤكداً أهمية المبادرات البحثية والتوثيقية في صون عناصر التراث الوطني وتعزيز حضورها في الذاكرة الثقافية والمجتمعية.

ويُعد الكتاب إضافة توثيقية تسلط الضوء على "فن التشوليب" بوصفه أحد الموروثات المرتبطة بالفروسية الإماراتية، وما يحمله من قيم ومهارات تعكس أصالة المجتمع الإماراتي واعتزازه بإرث الآباء والأجداد.