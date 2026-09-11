عبدالله بن طوق ووزير الاقتصاد الأرميني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي

دبي في 11 سبتمبر/وام/ ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي جيفورج بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز المصالح المتبادلة ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدبي، عدداً من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الجديدة والمستقبلية، إلى جانب تطوير التعاون السياحي والارتقاء بحركة السفر بين البلدين.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تحرص على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع أرمينيا، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادا البلدين، بما يدعم نموهما المستدام، ويعزز التعاون في القطاعات المستقبلية ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية. وأشار معاليه إلى أن أرمينيا تمثل سوقاً واعدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال، والابتكار والتكنولوجيا، والسياحة والضيافة.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين، وتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير بيئة الأعمال.

وعلى صعيد السياحة، ناقش الجانبان سبل تنمية حركة الزوار والتبادل السياحي، وتطوير الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، وتبادل الخبرات، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على تطوير منتجات وبرامج سياحية مشتركة. ويبلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين نحو 26 رحلة أسبوعياً، فيما استقبلت دولة الإمارات 15,832 زائراً أرمينياً خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026. كما بلغ عدد الزوار الأرمينيين إلى الدولة 95,990 زائراً خلال عام 2025.

ويأتي اللقاء في إطار حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الاقتصادية والسياحية مع الأسواق الواعدة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم فرص النمو والاستثمار، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد والسياحة.