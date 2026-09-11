"كأس بطلات حكومة الشارقة" تجمع موظفات 25 جهة في نسختها الثالثة

الشارقة في 11 سبتمبر / وام / اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أمس النسخة الثالثة من كأس بطلات حكومة الشارقة بعد يوم رياضي جمع موظفات من 25 جهة في منافسات كرة السلة 3×3 والرماية والقوس والسهم بمقر المؤسسة الرئيسي برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وتعاونية الشارقة.

وقالت سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إن استمرار كأس بطلات حكومة الشارقة للنسخة الثالثة يعكس أهمية الرياضة المجتمعية كمسار يصل بممارسة الرياضة إلى المرأة ضمن البيئات التي تشكل جزءاً من حياتها اليومية مشيرة إلى أن وصول البطولة إلى موظفات 25 جهة يعكس قيمة الشراكة مع جهات العمل في تشجيع المرأة .

وتابعت :ما نريده أن يستمرهو أثر هذه المشاركة بعد البطولة سواء بموظفة تكتشف رياضة تناسبها وتواصل ممارستها أو بزميلات يشجعن بعضهن على النشاط أو بتجربة تنتقل إلى الأسرة وتعرّف جيلاً أصغر إلى رياضة جديدة وهذا ينسجم مع عمل المؤسسة على توسيع قاعدة الممارسة وخلق مسارات متعددة تتيح للمرأة والفتاة الارتباط بالرياضة في مراحل مختلفة من حياتهما.

من جانبها قالت سعادة موزة الشامسي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إن أنماط المشاركة في النسخة الثالثة تقدم مؤشرات مهمة حول اهتمام الموظفات بتجربة رياضات متنوعة موضحة أن الرماية حافظت على شعبية واضحة بين المشاركات وهو ما ظهر مجدداً بوصول العدد هذا العام إلى 101 مشاركة لكن اللافت أيضاً هو تنامي الإقبال على القوس والسهم ووصوله إلى 66 مشاركة إلى جانب وجود موظفات اخترن تجربة أكثر من لعبة. بالنسبة لنا هذه مؤشرات مهمة لأنها تؤكد أن إتاحة الرياضات بصورة عملية قادرة على تعريف المرأة بخيارات قد لا تكون مألوفة لها وتشجيعها على اكتشاف ما يتناسب مع اهتماماتها.

وأضافت أن نجاح الرياضة المجتمعية لا يرتبط بإقامة الفعالية فقط وإنما بقدرتها على فتح باب جديد للممارسة وكل مشاركة تخرج من البطولة وهي أكثر معرفة برياضة معينة أو لديها رغبة في تجربتها مجدداً أو التسجيل للتدريب عليها تمثل أثراً حقيقياً يمكن البناء عليه.

وعلى مستوى النتائج واصل فريق سجايا فتيات الشارقة تفوقه في منافسات كرة السلة 3×3 محرزاً المركز الأول للنسخة الثالثة على التوالي فيما حل أرادا في المركز الثاني وجاء فريق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ثالثاً.

وفي القوس والسهم أحرزت سمية البلوشي من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية المركز الأول وجاءت ماري نعمه من البنك العربي المتحد، ثانية فيما حصلت شيخة الجنيبي من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» على المركز الثالث.

أما في الرماية فتصدرت حمدة الهرمودي من دائرة شؤون البلديات المنافسات تلتها فاطمة الشامسي من دائرة الرقابة المالية في المركز الثاني فيما أحرزت شيخة الجنيبي من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» المركز الثالث لتسجل حضوراً على منصة التتويج في رياضتين خلال النسخة نفسها.