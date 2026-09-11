القمة الثقافية أبوظبي تنطلق في 8 ديسمبر

أبوظبي في 11 سبتمبر / وام / تستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، النسخة الثامنة من القمة الثقافية أبوظبي، تحت شعار «في إعادة تخيّل المشترك»، وذلك في منارة السعديات ومختلف المؤسسات الثقافية في المنطقة الثقافية في السعديات.

وتجمع القمة قادة ثقافيين و مفكرين وصنّاع قرار وفنانين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف دور الثقافة في تعزيز الروابط والقيم المشتركة، وإعادة التفكير في مفاهيم المواطنة والمسؤولية الجماعية والحوار والعمل المشترك.

وتتضمن القمة هذا العام جلسات حوارية ودراسات حالة ونقاشات إبداعية وورش عمل تفاعلية، إلى جانب تجارب ثقافية متنوعة مركزة على ثلاثة محاور رئيسية هي «ذكرياتنا المشتركة» و«الفضاءات المشتركة» و "الخيال المشترك "، لاستكشاف دور الذاكرة والمكان والإبداع في بناء عوالم أكثر شمولاً وتعاوناً واستدامة.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن الثقافة تمثل قوة حية قادرة على توحيد المجتمعات وبناء أرضية مشتركة لمواجهة التحديات وصياغة مستقبل أفضل، مؤكداً أن القمة تواصل ترسيخ مكانة أبوظبي منصة عالمية للحوار وتبادل الأفكار وبلورة مفاهيم جديدة للفهم والانتماء والمسؤولية المشتركة.

وتُعد القمة الثقافية أبوظبي منتدى عالمياً سنوياً يجمع قادة قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية لاستكشاف دور الثقافة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات فيما تُقام بالشراكة مع عدد من المؤسسات العالمية، من بينها اليونسكو، ومتحف ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم، ومتحف التصميم، وجوجل، والأكاديمية الوطنية للتسجيل، والاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة، وصحيفة فايننشال تايمز.