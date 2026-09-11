الفورمولا 1 تبدأ حقبة جديدة في مدريد بانطلاق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة “مادرينغ”

مدريد في 11 سبتمبر/ وام/ انطلقت اليوم منافسات جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الجديدة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2026، على حلبة “مادرينغ” في العاصمة الإسبانية مدريد بعد الإثارة التي شهدها سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا الأسبوع الماضي.

وتحظى الجولة الإسبانية بأهمية خاصة كونها تمثل الظهور الأول لحلبة “مادرينغ” ضمن روزنامة بطولة العالم، في عودة سباقات الفورمولا 1 إلى مدريد بعد سنوات طويلة، عبر مسار جديد يجمع بين أجزاء من الطرق العامة والمقاطع المصممة خصيصاً لاستضافة السباقات.

وبدأت فعاليات الجولة بإقامة التجارب الحرة الأولى والثانية اليوم، ضمن البرنامج الرسمي للسباق الذي يتواصل غداً بالتجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية، قبل إقامة السباق الرئيسي يوم الأحد المقبل.

وتقدم حلبة “مادرينغ” تحدياً جديداً أمام السائقين والفرق، إذ يبلغ طولها نحو 5.4 كيلومتر، وتضم 22 منعطفاً، من بينها المنعطف الشهير “لا مونومنتال” ذي الميلان المرتفع، ما يفرض متطلبات فنية خاصة على إعداد السيارات واختيار الاستراتيجية المناسبة خلال مختلف مراحل السباق.

وتتجه الأنظار خلال الجولة إلى الإيطالي كيمي أنتونيللي سائق فريق مرسيدس، الذي يدخل المنافسات بمعنويات مرتفعة عقب فوزه بجائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، في سباق شهد منافسة قوية بين أبرز سائقي البطولة، فيما تسعى الفرق المنافسة إلى تحقيق نتائج إيجابية وتقليص الفارق في صراع ترتيب السائقين والصانعين.

ويكتسب سباق مدريد أهمية إضافية بالنسبة للفرق، التي تخوض منافساتها الأولى على الحلبة الجديدة في ظروف رسمية، بعد اعتمادها خلال الفترة الماضية على بيانات المحاكاة والاستعدادات الفنية للتعرف على طبيعة المسار ومتطلباته.

وتشهد جائزة إسبانيا الكبرى مشاركة نخبة سائقي البطولة، في مقدمتهم المتنافسون على لقب الموسم، وسط توقعات بمنافسة مفتوحة على حلبة جديدة قد تمنح بعض الفرق فرصة تحقيق أفضلية مبكرة، خصوصاً في ظل محدودية الخبرة السابقة لجميع المشاركين على المسار.

وتختتم منافسات الجولة بإقامة السباق الرئيسي، الذي يمثل أول اختبار تنافسي كامل لحلبة “مادرينغ” ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، في محطة جديدة تضاف إلى تاريخ البطولة العريقة.