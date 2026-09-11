تراجع العبور غير النظامي للاتحاد الأوروبي 35%





بروكسل في 11 سبتمبر / وام/أعلنت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) أن عدد عمليات العبور غير النظامي للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تراجع بنسبة 35% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات أولية جمعتها فرونتكس، تم تسجيل نحو 75 ألف عملية عبور غير نظامي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، في انخفاض قالت الوكالة إنه يعكس استمرار التعاون مع الدول الشريكة والإجراءات الوقائية في دول الانطلاق الرئيسية، ما أسهم في تقليص عدد القوارب المتجهة إلى أوروبا.

وقال المدير التنفيذي لفرونتكس، هانز ليتينس، إن عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا تراجع على معظم المسارات واستمر ذلك طوال الصيف .

وظل شرق المتوسط ووسط المتوسط أكثر المسارات نشاطاً، حيث استحوذا معاً على نحو 60% من إجمالي عمليات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي.

وسجل مسار غرب أفريقيا أكبر تراجع، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالعام الماضي، فيما كان غرب المتوسط المسار الرئيسي الوحيد الذي شهد زيادة، بلغت 34%.

ورغم تراجع أعداد الوافدين، أشارت فرونتكس إلى استمرار الخسائر البشرية المرتبطة بالهجرة عبر البحر المتوسط. ووفق المنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 1,800 شخص حتفهم في المتوسط منذ بداية العام.

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