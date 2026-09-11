جائزة محمد بن راشد للمياه تستقبل المشاركات حتى 30 سبتمبر

دبي في 11 سبتمبر/ وام/ تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تشرف عليها مؤسسة "سقيا الإمارات" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استقطاب المبتكرين والباحثين والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم حيث تستقبل الجائزة طلبات المشاركة حتى30 سبتمبر الجاري وبمجموع جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي.

تشجع الجائزة ابتكار حلول مستدامة تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة، لا سيما في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وحثت "سقيا الإمارات" الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات والشركات والمبتكرين والأفراد من مختلف أنحاء العالم، على تقديم ابتكاراتهم وحلولهم المستدامة في مجال تحلية وتنقية المياه، والاستفادة من أحدث التقنيات، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الحلول وخفض تكلفتها وتوسيع نطاق تطبيقها بما يدعم إمكانية تطبيقها على نطاق أوسع.

ودعت "سقيا الإمارات" المتقدمين إلى تقديم معلومات وافية حول ابتكاراتهم، بما يساعد لجنة التحكيم على تقييم مختلف مراحل الابتكار وآليات عمله، بما في ذلك إنتاج المياه ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها ومراقبة جودتها. كما يمكن دعم الطلبات بالأدلة التي توضح أثر الابتكار وفعاليته، مثل الصور الميدانية ونتائج النماذج الأولية ودراسات الحالة ومقاطع الفيديو وبيانات الأداء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات": "انسجاماً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على ترسيخ دور دولة الإمارات العربية المتحدة المحوري في مواجهة أزمة المياه العالمية، من خلال تحفيز استثمار الابتكار والتقنيات المتقدمة لإحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمعات المحرومة. وتوفر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه للمبتكرين منصة عالمية لإطلاق ابتكاراتهم ومشاريعهم، وتطويرها وتوسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز الحلول المبتكرة التي تسهم في مواجهة ندرة المياه."

وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إلى تمكين ونشر ابتكارات تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية. وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية: "جائزة المشاريع المبتكرة"، وتشمل فئتي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة؛ و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، وتشمل فئتي المؤسسات الوطنية والمؤسسات العالمية؛ و"جائزة الابتكارات الفردية" وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب؛ و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات".

ويمكن التقديم للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، عبر الموقع الإلكتروني ww.mbrwateraward.ae/awards،