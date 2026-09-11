بلدية دبي تعزز المنظومة الجيومكانية بروبوت ذكي للمسح

دبي في 11 سبتمبر /وام/اعتمدت بلدية دبي روبوتًا ذكيًا لتنفيذ أعمال المسح الجيومكاني يعتمد تقنيات متقدمة تشمل الليدار /LiDAR/ والكاميرات الذكية لإجراء عمليات المسح بكفاءة عالية مع تدخل بشري محدود ما يتيح جمع البيانات المكانية بسرعة ودقة مع مرونة تُمكنه من العمل لساعات متواصلة في مختلف الظروف التشغيلية.

ويمثل الروبوت إضافة نوعية إلى منظومة المسح الجيومكاني التي تشرف عليها بلدية دبي تدعم جهودها المتواصلة لتطوير أدوات العمل الميداني والارتقاء بكفاءة جمع البيانات الجيومكانية وفق أعلى معايير الدقة والجودة في خطوة تعكس ريادتها بتوظيف تقنيات التكنولوجيا المتقدمة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة البيانات المكانية.

وقالت المهندسة ميثاء النعيمي مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي إن روبوت المسح الجيومكاني يعد إحدى الحلول الذكية التي طورتها بلدية دبي لتعزيز كفاءة مسح وجمع البيانات الجيومكانية وامتدادا لجهودها في تبني أحدث التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي بما يعزز جاهزية البيانات المكانية ويرتقي بكفاءة الخدمات الحكومية ويدعم مستهدفات الإمارة في بناء مدينة ذكية ومستدامة تستند إلى بيانات دقيقة وحلول مبتكرة تدعم صناعة القرار وترسم ملامح مستقبل التنمية الحضرية".

من جهته ذكر المهندس سعيد الفلاسي مدير إدارة المساحة في بلدية دبي أن روبوتات المسح الجيومكاني المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تندرج ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة لتطوير منظومة العمل الميداني وتوظيف التقنيات المستقبلية في رفع كفاءة أعمال المسح الجيومكاني وتسريع جمع البيانات المكانية وتحديثها".

وأضاف الفلاسي أن بلدية دبي تعتزم التوسع في توظيف هذه التقنية ضمن مشاريع المجمعات السكنية في الإمارة إضافةً إلى أعمال جمع وتحديث البيانات المكانية وتطوير آليات المسح الميداني بما يواكب متطلبات المشاريع التنموية المتسارعة في دبي ويرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة".

ويتميز الروبوت بمنظومة متكاملة لتوفير البيانات الجيومكانية والصور البانورامية والنقاط السحابية ثلاثية الأبعاد ذات الدقة الإحداثية العالية وهو ما يدعم بناء قاعدة بيانات مكانية محدثة تسهم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإدارة الأصول وتعزيز كفاءة التخطيط الحضري واتخاذ القرار..

وإلى جانب الكفاءة التقنية يسهم الروبوت في تعزيز مستويات السلامة المهنية من خلال تقليل الحاجة إلى وجود الكوادر الميدانية في المواقع التي تتطلب أعمالاً دقيقة أو يصعب الوصول إليها إلى جانب تعزيز إنتاجية فرق المساحة وتحسين جودة البيانات بما ينعكس على سرعة إنجاز المشاريع وكفاءة تنفيذها.

وطبقت بلدية دبي التقنية ضمن مشروع مساكن وادي العمردي للمواطنين في أعمال المسح النهائي للمباني المنجزة وإصدار شهادات المسح النهائي حيث أسهم التطبيق في تحقيق نتائج تشغيلية ملموسة شملت توفير ما مجموعه 472 يومًا من فترات انتظار المتعاملين وخفض التكلفة التشغيلية بنسبة 90 بالمئة إلى جانب تقليل ما يعادل 24 يوم عمل ميداني و40 ساعة من الأعمال المكتبية.

كما أسهمت التقنية في إحداث نقلة نوعية في مستوى وجودة البيانات المنتجة؛ إذ تطورت المخرجات من بيانات مساحية ثنائية الأبعاد ومحدودة النطاق إلى نماذج وبيانات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة تغطي واجهات المباني بصورة أكثر شمولاً بما يعزز القيمة المستقبلية للبيانات وإمكانية إعادة استخدامها في التطبيقات الهندسية والتخطيطية والجيومكانية.