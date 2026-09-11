الإعلان عن النسخة الخامسة من حفل دليل ميشلان للمطاعم بدبي في 6 أكتوبر

دبي في 11 سبتمبر /وام/ أعلن دليل ميشلان عن إقامة النسخة الخامسة من حفل دليل ميشلان للمطاعم بدبي في 6 أكتوبر المقبل حيث سيجمع الحدث نخبة من الطهاة وأصحاب المطاعم وروّاد قطاع الضيافة وممثلي وسائل الإعلام ليسلط الضوء على قطاع المأكولات وفنون الطهي النابض بالحياة في دبي ويكشف عن أحدث اختيارات دليل ميشلان دبي.

ويعد دليل ميشلان دبي من المحطات الأساسية ضمن أجندة المدينة بما يعكس النمو المتواصل والتنوع الغني الذي يشهده هذا القطاع المهم في دبي فيما تتزايد أهميته وحضوره بدعم من شريك الوجهة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مما يرسخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للمأكولات والضيافة.

ويعتمد دليل ميشلان في تقييم المطاعم على منظومة واسعة من التصنيفات تتصدرها نجوم ميشلان الشهيرة عالميا حيث تمنح نجمة ميشلان واحدة للمطاعم التي تقدم "طهيا عالي الجودة يستحق التوقف في طريقك من أجله" ونجمتي ميشلان "للطهي الممتاز الذي يستحق تحويل وجهتك لتجربته" وثلاث نجوم ميشلان لمن يقدم "مأكولات استثنائية التي تستحق رحلة خاصة".

يتم اختيار جميع المطاعم وفقًا للمعايير الخمسة نفسها التي يعتمدها مراقبو ميشلان في جميع أنحاء العالم من جودة المكونات وإتقان تقنيات الطهي وتناغم النكهات.