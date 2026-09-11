الاتحادية للشباب والفطيم تدعمان مشاريع الشباب الإماراتي

دبي في 11 سبتمبر / وام / وقعت المؤسسة الاتحادية للشباب مذكرة تفاهم مع مجموعة الفطيم لإطلاق شراكة استراتيجية تستهدف دعم نمو المشاريع الإماراتية التي يقودها الشباب، وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق والعملاء وتعزيز قدرتها على التوسع والاستدامة، بما يدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني ومستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

وقع المذكرة سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وميرة الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم والرئيسة التنفيذية لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم التعليمية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

وتستهدف الشراكة تمكين أكثر من 100 مشروع إماراتي صغير ومتوسط يقوده الشباب، وإتاحة فرص أمامها للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء والاستفادة من التسويق الرقمي ومنظومة الولاء، إلى جانب استكشاف فرص التفعيل التجاري ضمن عدد من وجهات مجموعة الفطيم المختارة.

كما تتيح الشراكة للمشاريع الاستفادة من منظومة «بلو» التابعة لمجموعة الفطيم، التي تضم قاعدة تزيد على 7.7 مليون عضو، بما يسهم في توسيع حضورها في السوق المحلي ودعم نمو أعمالها.

وقال سعادة خالد محمد النعيمي إن تعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في الاقتصاد الوطني يمثل أحد المرتكزات الرئيسة للأجندة الوطنية للشباب 2031، ويتطلب تطوير منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم، وتفتح أمامهم مسارات عملية للوصول إلى الأسواق والعملاء، بما يعزز قدرتهم على التوسع والمنافسة والاستدامة.

وأضاف أن الشراكة مع مجموعة الفطيم تعكس أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم ريادة الأعمال الإماراتية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لفتح فرص تجارية جديدة أمام المشاريع التي يقودها الشباب، بما يوسع مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية ويدعم بناء مشاريع وطنية قادرة على النمو والإسهام بفاعلية في اقتصاد المستقبل.

من جانبها، قالت ميرة الفطيم إن القطاع الخاص يؤدي دوراً مهماً في دعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتهيئة بيئة تتيح للجيل القادم من رواد الأعمال تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، مشيرة إلى أن الشراكة تعمل على ربط المشاريع الإماراتية التي يقودها الشباب بمنصات وقنوات وفرص تجارية جديدة تدعم توسعها وتعزز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني.

بدوره، قال داني كرم، المدير التنفيذي للتسويق والشراكات في «بلو» التابعة لمجموعة الفطيم، إن قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى العملاء تمثل عنصراً أساسياً في نمو مشاريعهم إلى جانب التمويل والإرشاد، موضحاً أن إتاحة المنظومة الرقمية وبرنامج الولاء أمام المشاريع الإماراتية التي يقودها الشباب تسهم في توسيع قاعدة عملائها وتعزيز حضورها في السوق وبناء علاقات مستدامة تدعم تطور أعمالها على المدى الطويل.

وتجمع الشراكة بين منظومة المؤسسة الاتحادية للشباب لدعم ريادة الأعمال الشبابية، بما يشمل مبادرتي «بمجهود الشباب» و«محطة الشباب»، وإمكانات مجموعة الفطيم وشبكتها في القطاع الخاص، لتوفير مسارات تساعد المشاريع المشاركة على تطوير حضورها التجاري والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

وستحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بدعم تفضيلي للانضمام إلى منصة «بلو»، والاستفادة من فرص التسويق الرقمي والتفاعل مع العملاء عبر منظومة الولاء والوصول إلى رؤى تجارية تساعدها على تطوير أعمالها، كما يمكنها التقدم للاستفادة من فرص التفعيل التجاري في عدد من مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، وفق المعايير والإجراءات المعتمدة ومدى توافر المساحات