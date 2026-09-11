جود تطلق منصة رقمية للمساهمات المجتمعية في دبي

دبي في 11 سبتمبر /وام/أعلنت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" عن إطلاق منصتها الرقمية المطورة في إطار توجهها لترسيخ دورها كمنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة المجتمعية وتواكب رؤية دبي في تطوير خدمات رقمية مبتكرة وسهلة الوصول بما يدعم مشاركة المجتمع في مسيرة التنمية ويعزز مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وتوفر المنصة الجديدة تجربة رقمية متكاملة تتيح للأفراد والشركات إنشاء حسابات مخصصة وتقديم مساهمات فورية أو دورية يومية أو أسبوعية أو شهرية ودعم الحالات العاجلة إلى جانب إنشاء حملات شخصية لجمع المساهمات وإهداء المساهمات للأهل والأصدقاء وإصدار شهادات عطاء بأسمائهم في مختلف المناسبات. كما تتيح للجهات والشركاء المؤهلين إطلاق مبادراتهم وحملاتهم عبر "جود" والوصول إلى شريحة أوسع من المساهمين.

وتعكس المنصة المطورة تحولاً في تجربة "جود" من خلال حلول رقمية أكثر سهولة ومرونة وأماناً تستجيب لاحتياجات المستخدمين وتفتح مسارات أوسع للتفاعل مع المبادرات المجتمعية.

وأكد سعادة مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" أن إطلاق المنصة الرقمية المطورة يمثلان خطوة استراتيجية لتطوير منظومة المساهمات المجتمعية في دبي وتوسيع نطاق المشاركة فيها بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز دور أفراده ومؤسساته في صناعة الأثر.

وأضاف " نسعى من خلال جود إلى ترسيخ منظومة أكثر تكاملاً تجعل المشاركة المجتمعية أسهل وأكثر حضوراً في حياة الأفراد والمؤسسات وتوفر مسارات متنوعة للعطاء من المساهمات المباشرة والدورية ودعم الحالات العاجلة إلى إطلاق الحملات وتمكين الشركاء. وتمثل المنصة الجديدة ترجمة لهذا التوجه من خلال تجربة رقمية متقدمة تعكس ريادة دبي في توظيف الابتكار لتطوير الخدمات وتوسيع المشاركة وتحقيق أثر مجتمعي أكثر استدامة".

ودعت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" أفراد المجتمع والشركات والمؤسسات والجهات المؤهلة إلى استكشاف المنصة الجديدة والاستفادة من خدماتها والمشاركة في المبادرات المجتمعية بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة وتحويل المساهمات الفردية والمؤسسية إلى أثر مستدام يخدم المجتمع.