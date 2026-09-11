سياحة دبي تشارك في سوق السفر العربي 2026

دبي في 11 سبتمبر / وام/ تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركائها والجهات المعنية في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر الجاري.

وتعود الفعالية الأبرز ضمن فعاليات قطاع السفر العالمي في وقت يركّز فيه قطاع السياحة في دبي على تجديد مسارات النمو ومواصلة الاستثمار.

ويضم جناح دبي في المعرض دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى جانب أكثر من 115 جهة عارضة تُعنى بالسياحة من القطاعين العام والخاص في الإمارة، بما في ذلك الفنادق، وشركات إدارة الوجهات، ومنظمو الرحلات السياحية، وغيرهم من الشركاء، تجسيداً لروح التعاون التي تقود نهج الإمارة في تطوير قطاع السياحة.

وتتضمن قائمة الجهات الحكومية الممثلة في الجناح كلاً من هيئة دبي للطيران المدني، وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وتجربة دبي الصحية، وبلدية دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

ويشكّل معرض سوق السفر العربي هذا العام، كما في السنوات السابقة، ركيزة أساسية للمشاركة السنوية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ويعزز تواصلها الدائم مع قطاع السفر العالمي.

وتوفر الفعالية التي تقام على مدار أربعة أيام منصة حيوية للتفاعل مع الشركاء الدوليين، وتبادل الرؤى حول التوجهات الجديدة، وإبرام شراكات مهمة تدعم النمو المستمر لاقتصاد دبي.

ويعدّ المعرض مؤشراً مهماً على توجّهات القطاع، كما يعكس نهج التعاون الذي تتبناه دبي في ربط جهود القطاعين العام والخاص وتوجيهها معاً نحو تطوير قطاع السياحة وتعزيز نموه على نطاق واسع.

وعلى مستوى الإمارة يؤكد المعرض مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما يعزّز مكانتها كوجهة رئيسية تجمع قطاع السفر الدولي لعقد الصفقات، وتوسيع الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتطوير الأعمال.

وقال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن معرض سوق السفر العربي شكّل على مدار السنوات الماضية محطةً سنويةً مهمّةً تجمع مجتمع السفر العالمي في دبي، كما أنه يعكس المكانة المميزة للإمارة كوجهة عالمية رائدة بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست على مدى عقود أسس النمو والمرونة والثقة، ونثمن الدور المحوري لشركائنا في القطاعين العام والخاص، الذين يواصلون العمل بتعاون مثمر وتنسيق مشترك لتعزيز تنافسية القطاع، وتمكين الأعمال، وفتح آفاق جديدة للنمو والتركيز على الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل.

وأشار سعادته إلى أنّه مع دخول قطاع السياحة مرحلة جديدة تتسم بمزيد من النمو والاستثمار والتعاون، تبرز أهمية المعرض كمنصّة عالمية تجمع أبرز قادة القطاع وصنّاع القرار، وتتيح فرصة تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتسريع الابتكار، بما يسهم في دعم اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته.

وأضاف: نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا المحليين والدوليين لبناء قطاع سياحي أكثر ترابطاً وابتكاراً واستعداداً للمستقبل، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه بما ينسجم مع اجندة دبي D33.

ويمثّل "برنامج المشترين المستضافين" محوراً أساسياً في مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هذا العام، والذي سيتم من خلاله استقبال أكثر من 300 متخصّص في قطاع السفر وما يزيد على 40 إعلامياً في الشأن السياحي من 40 دولة، لاستكشاف قطاع الضيافة في دبي وتجربة ما تقدمه لهم من عروض متنوعة.

وقد صُمم البرنامج لتحقيق التوازن بين الأهداف الاستراتيجية للأعمال والتجارب، بما يتيح للمشترين المدعوين فرصة التفاعل مع الوجهة خارج قاعات المعرض، وبناء علاقات مثمرة على المدى الطويل.

وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من المشاريع الجديدة والمستقبلية التي تعزّز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، بما في ذلك العديد من خطط التطوير الاستراتيجية، مثل مبنى المسافرين الجديد لمطار آل مكتوم الدولي، ضمن دبي ورلد سنترال الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم، إلى جانب أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطة دبي الحضرية 2040، بما يشمل المخطط العام لنخلة جبل علي، وخطة تطوير منطقة حتا، ومشروع تطوير شاطئ جبل علي.

كما يتضمن جناح دبي في المعرض عقد جلسات متخصّصة، ولقاءات مباشرة تسلط فيها الدائرة وشركاؤها الضوء على أهمية هذه المشاريع وخطط التطوير، وما تتيحه أمام قطاع السفر العالمي من فرص واعدة لإعداد عروض وبرامج سياحية تستقطب مزيداً من الزوّار إلى المدينة، سواء الذين خاضوا تجاربها من قبل أو الراغبين في استكشافها للمرة الأولى.

وبدورها، ستقدّم فرق العمل من كلية دبي للسياحة ومبادرة دبي للسياحة المستدامة معلومات حول برامجها وأنشطتها التي تسهم في تطوي قطاع السياحة في المدينة.

ومن جانبٍ آخر، يتيح جناح دبي للزوار فرصة التعرّف عن قرب إلى الهوية الثقافية وفنون الطهي التي تتميز بها الإمارة، حيث يحتضن الجناح، بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون، أعمالاً ملهمة للفنانة الإماراتية مريم عباس، بهدف تسليط الضوء على مشهد الفن المعاصر في دبي. كما سيحظى الزوّار بفرصة استكشاف قطاع المأكولات والمطاعم في دبي، من خلال مقهى مخصّص يضمّ ثلاث علامات محلية بارزة، وتشمل قهوة كرم، واستكانة شاي، وكاميليشس.

ويشهد الجناح أيضاً عرض دليل جديد للمطبخ الإماراتي بعنوان "Salt & Sand"، إذ يعكس اسمه الذي يجمع بين الملح ورمال الصحراء تنوع ثقافة المأكولات وفنون الطهي المحلية، والجاذبية المتنامية لدبي كوجهة مثالية لعشاق السفر وتجارب الطعام.

وخلال الأشهر التي سبقت معرض سوق السفر العربي 2026، واصلت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تعزيز تواصلها مع الشركاء والجهات المعنية في الإمارة ومع الجمهور في أسواقها الرئيسية.

ففي شهر يونيو 2026، نظمت الدائرة لقاءها الدوري نصف السنوي للشركاء والمعنيين بالقطاع، ونجح الحدث في تحقيق أرقام قياسية على مستوى الحضور، حيث جمع أكثر من 1,700 من قادة قطاع السياحة في دبي لاستعراض آخر التطورات وتوحيد الرؤى حول الأولويات، كما تخللت الفعالية عقد جلسات حوارية تناولت الصورة المتطورة لدبي كوجهة مفضلة للزوار.

وأطلقت الدائرة مبادرة مبتكرة بعنوان "دعوة من دبي" لتشجيع المقيمين على دعوة أفراد عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم لزيارة المدينة، فيما ساهمت سلسلة من الجولات التعريفية التي نظمتها الدائرة في أسواق دولية مختلفة في إبراز العروض والمقومات السياحية التي تتمتع بها دبي.

وواصلت الدائرة أيضاً تعاونها مع وكالة بيوتيفول ديستينيشنز الرائدة عالمياً في مجال السرد القصصي والاستراتيجيات، لتأسيس أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز، بدعم من دبي، وهي مبادرة رائدة للتطوير المهني تهدف إلى إرساء معايير عالمية جديدة في مجال ابتكار محتوى السفر، وتلبية الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصّصة في التسويق ضمن قطاع السياحة.

وتأتي مشاركة الدائرة في معرض سوق السفر العربي 2026 في إطار رؤية دبي الطموحة والتي تدعمها تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما فيها مواصلة تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المدن العالمية للأعمال والترفيه، وترسيخ موقعها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.