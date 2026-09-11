إحباط عمليتين لتهريب الأشخاص عبر الحدود وضبط متورطين يحملون جنسية دولة خليجية





أبوظبي في 11 سبتمبر/وام/ أحبطت السلطات المختصة عمليتين لتهريب أشخاص عبر حدود الدولة، إحداهما لإدخال متسللين والأخرى لتهريب مطلوب أمنياً إلى خارجها، وضبطت المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.

وبدأت العملية الأولى بعد ورود معلومات تفيد بوجود مخطط لإدخال (18) شخصاً من جنسية آسيوية إلى الدولة بصورة غير مشروعة وعلى دفعات، بمساعدة شخص يحمل جنسية دولة خليجية، حيث أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبطه عقب دخوله عبر أحد المنافذ الحدودية وبرفقته اثنان من المتسللين وخمسة من أفراد أسرته، الذين اصطحبهم لإضفاء طابع عائلي على الرحلة وإخفاء عملية التهريب.

وفي العملية الثانية، أُحبطت محاولة لتهريب شخص يحمل جنسية أجنبية إلى خارج الدولة، بقصد تمكينه من الإفلات من قيود وأوامر ضبط صادرة بحقه، وتبين أن العملية دُبرت ونُفذت بمعرفة سيدة تحمل جنسية دولة خليجية بمساعدة ابنتها، مستغلة سهولة تنقلها واصطحاب أفراد من أسرتها لإخفاء نشاطها، كما كشفت التحريات عن اعتيادها تهريب المتسللين إلى خارج الدولة، فيما سبق اتهام زوج ابنتها في قضايا مماثلة.

وقد تم ضبط جميع المتورطين في العمليتين، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أدوار المشاركين فيهما.

وتعكس العمليتان يقظة أجهزة الدولة وكفاءتها في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب عبر الحدود، بما يعزز أمن الحدود ويحمي أمن المجتمع وسيادة القانون.