منتخب المواي تاي يحصد 10 ميداليات في ختام مشاركته ببطولة العالم

بريشتينا - كوسوفو في 11 سبتمبر/ وام/ حصد منتخبنا الوطني للمواي تاي 10 ميداليات في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي للنخبة – كوسوفو 2026، التي أُقيمت في مدينة ديجان بكوسوفو بواقع 6 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، ليتصدر الترتيب العربي، ويحقق المركز الثاني آسيوياً والرابع عالمياً من بين 52 دولة.

وجاء هذا الإنجاز بمشاركة ستة لاعبين فقط، في أقلّ بعثة مشاركة بالبطولة من حيث عدد اللاعبين، وتمكن جميع أبطال المنتخب من اعتلاء منصات التتويج، في نتيجة تعكس المستوى المميّز الذي قدّمه أبطال الإمارات وقدرتهم على المنافسة وحصد الميداليات في مختلف الأوزان والأساليب.

وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة ضمن الاستحقاقات الخارجية لـ"موسم أبطال الإمارات" 2026-2027، تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي "IFMA"، مواصلاً حضوره القوي في البطولات القارية والعالمية.

وفي منافسات «MT Technical»، نجح منتخبنا الوطني في حصد 6 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وبرونزية واحدة، إذ توج محمد تويزي بذهبية وزن 57 كجم لفئة الرجال، وياسين كريمي بذهبية وزن 63.5 كجم، وأحمد إسماعيل بذهبية وزن 75 كجم، فيما أحرز محمد عبد العزيز ذهبية وزن 81 كجم لفئة تحت 24 عاماً، وعماد يوسف ذهبية وزن 86 كجم للفئة العمرية ذاتها، وحصد محمد كريمي برونزية وزن 71 كجم لفئة الرجال.

وفي منافسات «Muaythai Combat»، أضاف أبطال المنتخب 4 ميداليات إلى الحصيلة، حيث توج عماد يوسف بذهبية وزن 86 كجم لفئة تحت 24 عاماً، ليحقّق ذهبيته الثانية في البطولة، وحصد محمد عبد العزيز فضية وزن 81 كجم للفئة ذاتها، فيما نال محمد تويزي برونزية وزن 57 كجم لفئة الرجال، وياسين كريمي برونزية وزن 63.5 كجم لفئة الرجال، ليجمع كلٌّ منهما بين الذهب والبرونز خلال البطولة.

وقال سعادة عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: "نُهدي هذا الإنجاز التاريخي الذي حقّقه منتخبنا الوطني للمواي تاي في بطولة العالم إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات".

وأضاف: "نفخر بما قدّمه أبطال منتخبنا الوطني من مستويات فنية مميّزة وروح قتالية عالية، وتصدر الترتيب العربي والحلول ثانياً آسيوياً ورابعاً عالمياً من بين 52 دولة، في نتيجة تعكس جودة الإعداد وكفاءة لاعبينا وقدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات".

وتوجّه بالتهنئة إلى أبطال المنتخب المتوّجين بالميداليات، وإلى الجهازين الفني والإداري وكافة أعضاء البعثة، تقديراً لجهودهم الكبيرة وتمثيلهم المشرف لرياضة الإمارات في هذا المحفل العالمي.وقال إن هذه النتائج تؤكد نجاح خطط الاتحاد وبرامجه المتواصلة لإعداد المنتخبات الوطنية وتطوير قدرات اللاعبين.