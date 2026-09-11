عروض صيف الشارقة 2026 تواكب العودة إلى المدارس

الشارقة في 11 سبتمبر / وام /تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعاليات "عروض صيف الشارقة 2026" التي تستمر حتى 15 سبتمبر الجاري .

وشكلت "مدينة شمسة الترفيهية" التي استضافتها منطقة "الجادة" بالشارقة إحدى أبرز المحطات العائلية ضمن عروض هذا الموسم حيث قدمت للأطفال والناشئة باقة متنوعة من التجارب التفاعلية والورش الإبداعية والأنشطة الترفيهية .

ومع ختام فعاليات المدينة الترفيهية تواصل شخصية "شمسة" حضورها في أجواء الحملة من خلال مبادرة "العودة إلى المدارس" حيث شهد هذا الأسبوع تنظيم زيارات إلى عدد من المدارس والحضانات في الشارقة .

وتواكب مبادرة "العودة إلى المدارس" عروضاً ترويجية متنوعة تقدمها مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تشمل مجموعة واسعة من المستلزمات المدرسية والمنتجات التي تلبي احتياجات الطلبة والعائلات مع تخفيضات كبرى وعروض مميزة بما يتيح لأولياء الأمور والطلبة الاستفادة من خيارات واسعة وأسعار مناسبة استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأكد جمال بوزنجال المنسق العام لعروض صيف الشارقة أن مبادرة "العودة إلى المدارس" تأتي ضمن توجه "عروض صيف الشارقة 2026" إلى تعزيز حضورها في مختلف الفعاليات والمناسبات التي تهم الأطفال والأسر مشيراً إلى أن التجارب التي قدمتها "مدينة شمسة الترفيهية" خلال الفترة الماضية إلى جانب الزيارات الميدانية للمدارس والحضانات تعكس حرص الجهات المنظمة على تصميم فعاليات تراعي احتياجات الأطفال واهتماماتهم وتجمع بين الترفيه والتفاعل والتواصل المباشر .

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