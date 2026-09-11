"نماء" تطلق سلسلة من الورش حول "ريادة الأعمال الزراعية" 2026

الشارقة في 11 سبتمبر / وام / تطلق مؤسسة "نماء للارتقاء بالمرأة" الأسبوع المقبل سلسلة من الورش للتعريف بفرص الإنتاج وريادة الأعمال في القطاع الزراعي وذلك ضمن "برنامج ريادة الأعمال الزراعية 2026" الذي يجمع بين التوعية والتدريب المتخصص بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز قدرتها على الإسهام في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وقالت سعادة مريم الحمادي مدير عام مؤسسة "نماء للارتقاء بالمرأة" ننظر في (نماء) إلى التمكين باعتباره قدرة المرأة على امتلاك المعرفة والمهارات والأدوات التي توسّع خياراتها الاقتصادية وتمكّنها من تحويل ما تتعلمه إلى قيمة منتجة ومصدر للدخل أو مشروع تستطيع بناءه وتطويره ومن هنا يأتي برنامج (ريادة الأعمال الزراعية) ليربط اكتساب المهارات بالقدرة على توظيفها ويمنح المرأة أساساً يساعدها على استكشاف الفرص المناسبة لها واتخاذ خطوات أكثر وعياً نحو تأسيس أعمال قابلة للنمو والاستمرار.

وأضافت يمثل الإنتاج الزراعي مجالاً واسعاً لهذه الفرص فهو يرتبط بمنظومة من الأنشطة تمتد من الإنتاج إلى تطوير المنتجات والتصنيع والتسويق والتوزيع وغيرها من الخدمات التي تتسع مع تطور التقنيات وأساليب الإنتاج الحديثة وتمكين المرأة في هذا القطاع يعني أن تكون لديها المعرفة التي تساعدها على تحديد الفرصة التي تناسب إمكاناتها والمهارات التي تؤهلها للاستفادة منها، والقدرة على تطويرها إلى نشاط يعزز دخلها ويوسع خياراتها في المستقبل.

وينتقل البرنامج إلى مرحلة تدريبية أكثر تخصصاً إذ يستهدف فئات مختلفة من السيدات عبر قنوات تسجيل مختلفة عن مسار الورش التعريفية فيما تواصل المشاركات المؤهلات البرنامج عبر "المستوى الثاني: الزراعة المائية" ويستهدف خريجات المستوى الأول .