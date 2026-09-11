2136 شابا يستفيدون من مشروع العرس الجماعي لجمعية الشارقة الخيرية

الشارقة في 11 سبتمبر / وام / يواصل مشروع العرس الجماعي الذي تنفذه جمعية الشارقة الخيرية على مدار ما يقرب من أربعة عقود أداء دوره الاجتماعي والإنساني في دعم الشباب المقبلين على الزواج حيث استفاد من المشروع منذ انطلاقته عام 1990 حتى العام الماضي 2136 شاباً وفتاة بينهم 1041 من داخل الدولة ليبرهن على رسوخ مكانته كأحد أبرز المبادرات التي أحدثت فرقاً في حياة الشباب وأسرهم ورسخت قيم التكافل والاستقرار الأسري في مجتمع الإمارات

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إن المشروع داخل الدولة يشكل حجر الزاوية في مسيرة العرس الجماعي إذ استفاد منه مئات الشباب على مدى سنوات متواصلة بدءاً من أول عرس جماعي عام 1990 الذي ضم 20 حالة وصولاً إلى الاحتفاء ب 150 شابا وفتاة خلال العرس الجماعي الحادي عشر الذي تم تنظيمه نهاية العام الماضي مؤكداً أن هذا المشروع حظي برعاية ودعم القيادة الرشيدة التي أولت الشباب جل اهتمامها باعتبارهم عماد المستقبل.

وأضاف أن المشروع توسع لاحقاً ليشمل خارج الدولة بواقع 1095 حالة في بلدان عدة مثل السودان وبنغلاديش والهند ومصر وكينيا والبحرين مشيرا إلى أن نجاح المشروع لم يكن ليتحقق لولا ثقة المحسنين ودعمهم السخي إذ تُترجم عطاياهم إلى فرص حقيقية لبناء أسر جديدة موضحاً أن الجمعية تنظر إلى هذا المشروع باعتباره استثماراً في استقرار المجتمع ورفاهيته مؤكدا أن الجمعية ماضية في مواصلة هذا المشروع بالتوسع في أعداد المستفيدين بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متكامل يقوم على الرحمة والتكافل.