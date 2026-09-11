نجاة سائق فورمولا 2 من حادث قبل جائزة إسبانيا الكبرى

مدريد في 11 سبتمبر/وام/ نجا سائق فورمولا 2 من حادث مروع قبل انطلاق جائزة إسبانيا الكبرى.فقد خرج سائق فورمولا 2 التايلاندي تاسانابول إينثرافوفاساك دون أن يصاب بأذى من حطام سيارته المحترقة اليوم بعد أول حادث اصطدام كبير يقع في سباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن منافسات بطولة ​العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة مادرينج الجديدة.

وفقد السائق السيطرة على سيارته واستدارت حول نفسها ليصطدم بالحواجز عند المنعطف 19 في وقت مبكر خلال التجارب الحرة،

مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة.وقفز إينثرافوفاساك من مقصورة القيادة دون مساعدة .

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