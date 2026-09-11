الطقس غدا صحو إلى غائم جزئيا

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:17 والمد الثاني 01:59 والجزرالأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة 19:50.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 10:18 والمد الثاني 22:58 والجزر الأول عند الساعة 16:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 30 90 30

دبي 42 29 85 25

الشارقة 41 29 85 25

عجمان 41 29 80 25

أم القيوين 42 28 80 25

رأس الخيمة 42 28 75 25

الفجيرة 35 30 85 45

العـين 45 30 60 10

ليوا 47 29 90 15

الرويس 41 30 90 30

السلع 41 30 90 30

دلـمـا 40 32 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 39 31 85 40

أبو موسى 39 31 85 40