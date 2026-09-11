في إطار "زيارة دولة" إلى ألمانيا..رئيس الدولة يلتقي المستشارة السابقة أنجيلا ميركل





برلين 11 سبتمبر /وام/ التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" معالي أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية السابقة..وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، بالدور المهم والمؤثر الذي قامت به أنجيلا ميركل لتطوير العلاقات الإماراتية - الألمانية ما أسهم في تعزيز أسس هذه العلاقات وتحقيق نقلات نوعية مهمة فيها لمصلحة الازدهار المشترك للبلدين..متمنياً لها موفور الصحة والحياة السعيدة.

من جانبها عبرت المستشارة الألمانية السابقة عن شكرها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متمنية لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والنماء ولعلاقات البلدين دوام الازدهار.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.