"الآسيوي" يعلن تفاصيل الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة الجزيرة والوحدة

أبوظبي في 11 سبتمبر / وام / أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم أن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2 للموسم 2026-2027، سينطلق 15 سبتمبر الجاري بمشاركة 32 نادياً آسيوياً، يتقدمهم ممثلا كرة القدم الإماراتية، ناديا الجزيرة والوحدة.

وتشهد البطولة في نسختها الـ22 مشاركة 11 نادياً للمرة الأولى في تاريخهم، من بينهم نادي الجزيرة ونادي الوحدة، إلى جانب أندية غول غوهر سيرجان الإيراني، وكوتشينغ سيتي الماليزي، وأديليد يونايتد وملبورن فيكتوري الأستراليين، وماتشيدا زيلفيا وسول وغوانغوون الكوريين، وسفاي رينغ الكامبودي، وشانغهاي شينوا الصيني.

ويستهل نادي الجزيرة مشواره ضمن المجموعة الثانية مواجهاً نادي غول غوهر سيرجان الإيراني يوم 15 سبتمبر، في الساعة 6:45 مساءً على استاد هيسور المركزي في طاجيكستان كأرض محايدة، وذلك بعد انتقاله للمشاركة في هذه البطولة عقب خروجه من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة. وفي نفس المجموعة، يلتقي أرغاداج التركماني مع المحرق البحريني.

ويستضيف نادي الوحدة الإماراتي نظيره الكويت الكويتي يوم 16 سبتمبر، في الساعة 8:00 مساءً على استاد آل نهيان في أبوظبي ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تشهد أيضاً لقاء الخالدية البحريني مع ناساف الأوزبكي.

وتشهد منافسات منطقة الغرب في 16 سبتمبر مباريات المجموعة الثالثة، حيث يلتقي النهضة العماني مع التعاون السعودي، والريان القطري مع الفيصلي الأردني. وفي المجموعة الرابعة، يلعب الحسين الأردني مع إيست بنغال الهندي، والشرطة العراقي مع السيب العماني.

أما منافسات منطقة الشرق، فتبدأ في 16 سبتمبر لمباريات المجموعة الخامسة بلقائي سول الكوري مع بيرسيب باندونغ الإندونيسي، وتي كونغ فيتيل الفييتنامي مع ملبورن فيكتوري الأسترالي. وتتواصل المباريات يوم 17 سبتمبر لمباريات المجموعة السادسة بلقاء لايون سيتي سايلرز السنغافوري مع بي جي باثوم يونايتد التايلاندي، وأديليد يونايتد الأسترالي مع تاي بو من هونغ كونغ.

وفي المجموعة السابعة، يلتقي ماتشيدا زيلفيا الياباني مع سفاي رينغ الكامبودي، وشانغهاي شينوا الصيني مع تامبينس روفرز السنغافوري. وفي المجموعة الثامنة، يلتقي كيتشي من هونغ كونغ مع غوانغوون الكوري، وفنوم بنه كراون الكامبودي مع كوتشينغ سيتي الماليزي.

وتُقام البطولة بنظام الدوري من دورين (ذهاباً وإياباً) ضمن 8 مجموعات قُسمت بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق، حيث تتأهل الأندية الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16 المقرر إقامته في فبراير 2027، على أن تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في مارس وأبريل، وتُختتم البطولة بالمباراة النهائية في 15 مايو 2027.