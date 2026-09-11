" تمويل" تتصدر أول أشواط "الحقايق" في مهرجان العين للهجن

العين في 11 سبتمبر/ وام/ انطلقت اليوم في ميدان الروضة بمنطقة العين منافسات سن الحقايق لأبناء القبائل، ضمن السباق التمهيدي الثالث بمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن على مدار 15 شوطاً، لمسافة 2 كلم.

وافتتحت "تمويل" لمحمد سعيد علي المنصوري المنافسات، بحصد لقب الشوط الأول مسجلة 2:48:55 دقيقة، وتصدر "مرضي"، لعبيد سهيل نخيرات العامري الشوط الثاني بزمن قدره 2:50:24 دقيقة، وانتزعت "أثير"، لسعيد سالم حمد الجديلي لقب الشوط الثالث، ب 2:50:85 دقيقة.

وشهد الشوط الرابع فوز "شاهين"، لسهيل مبارك سويدان المحرمي بزمن قدره 2:51:06 دقيقة، وتألقت "هملولة"، لصقر سعيد ناصر الجنيبي في الشوط الخامس مسجلة 2:50:41 دقيقة، بينما حققت "إعمار"، لعوض علي عبدالله البلوشي لقب الشوط السادس، مسجلة 2:52:15 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط السابع عن فوز "حبشان"، لعبدالله غصاب مصبح راعي الطيره، بزمن قدره 2:49:79 دقيقة، وتفوقت "الدنقلاوية" لراشد علي خميس مرخان الكتبي في الشوط الثامن بزمن قدره 2:52:02 دقيقة، بينما حققت "عروبة"، لحاتم سعيد حمد الجحافي لقب الشوط التاسع ب 2:51:96 دقيقة.

وحقق "لزيم"، لشهاب حمد علي الجحافي لقب الشوط العاشر مسجلا 2:49:17 دقيقة، وفازت "سياسه"، لمحمد شطيط بن عبدالله الحبسي، بلقب الشوط الحادي عشر، بزمن قدره 2:51:63 دقيقة، و"ملوح"، لعلي محمد عمير الراشدي، بلقب الشوط الثاني عشر بزمن قدره 2:51:31 دقيقة.

ونجح "الشبابي"، لعلي عبدالله عوض البلوشي في الفوز بلقب الشوط الثالث عشر بزمن قدره 2:49:38 دقيقة، وتوّجت "مهابة"، لمحمد محسن مسري الهاملي، بلقب الشوط الرابع عشر، مسجلة 2:51:71 دقيقة، بينما حصد "كرار"، لناصر محمد راشد القنوبي لقب الشوط الخامس عشر مسجلا 2:49:83 دقيقة.