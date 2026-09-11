فوز "شاهين" على "الظبي" في افتتاح دوري هوكي الجليد للسيدات

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ فاز فريق "شاهين" على "الظبي" 1 – صفر مساء أمس في الجولة الأولى من دوري هوكي الجليد للسيدات بنسخته الأولى في أبوظبي.

وشهدت الجولة الأولى للدوري الذي ينظمه نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، منافسة قوية ومستويات مميزة من اللاعبات.

وأكد حمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، أن إقامة دوري هوكي الجليد للسيدات في أبوظبي لأول مرة بالتزامن مع احتفاء النادي بيوم المرأة الإماراتية، يجسد استراتيجيته في تمكين المرأة من المهارات التنافسية، وتوفير أجواء مميزة لممارسة اللعبة.

وأشار إلى أن نجاح الدوري في نسخته الأولى بمشاركة 3 فرق هي أبوظبي ستورمز، وشاهين، والظبي، يمثل دافعا قويا لانضمام فرق أخرى في المرحلة المقبلة، لاسيما مع تزايد الاهتمام من الأندية والأكاديميات بهذه الرياضة، وجذب اللاعبات من مختلف الفئات العمرية.