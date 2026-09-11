شرطة دبي و" إنركاب إنرجي هولدينج ليميتد" تتعاونان لتبادل الخبرات والأنظمة البحرية ذاتية القيادة

دبي في 11 سبتمبر / وام / وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة " إنركاب إنرجي هولدينج ليميتد"، بهدف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ودعم جهود البحث والتطوير والابتكار، لاسيما في مجال المشاريع والأنظمة البحرية ذاتية القيادة، بما يسهم في تطوير القدرات التشغيلية والتقنية، ومواكبة أحدث التقنيات والحلول العالمية في المجال الأمني والشرطي.

ووقع المذكرة من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومن طرف شركة " إنركاب إنرجي هولدينج ليميتد"، السيد خليفة خوري، رئيس مجلس إدارة شركة، ورئيس مجلس أبيكس إنرجي للاستثمارات.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير المشاريع الابتكارية، واستكشاف التقنيات الحديثة واختبارها وتقييمها، إلى جانب دعم الدراسات والأبحاث والتجارب الفنية والميدانية المشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات العالمية.

وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في مجال المشاريع والأنظمة الابتكارية لتطوير العمليات التشغيلية، وتبادل الأبحاث العلمية وتوفير فرص الاستفادة من المنشآت والمختبرات العلمية حسب الأنظمة والإجراءات.

وتتضمن المذكرة التعاون في مجال الأنظمة البحرية والزوارق ذاتية القيادة، والتعاون في دعم عمليات البحث والتطوير المرتبطة بالأنظمة البحرية الذاتية، بما في ذلك تطوير واختبار هذه الأنظمة، واستكشاف وتقييم التقنيات والحلول المبتكرة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات الفنية وأفضل الممارسات العالمية.

كما تتضمن المذكرة التعاون في دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية ذات الصلة بالعمليات الأمنية والشرطية، بما يعزز فرص تطوير حلول تقنية متقدمة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وفي الجانب التدريبي، يتعاون الطرفان في تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل التي تسهم في تطوير القدرات الفنية والتشغيلية، بما في ذلك برامج تدريب المدربين والبرامج التخصصية، إلى جانب توفير وتبادل المواد التعليمية والتدريبية وأفضل الممارسات والأساليب الحديثة التي تدعم بناء القدرات وتعزيز المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.