لجنة تأمين الفعاليات تؤكد جاهزيتها لقمة الإعلام العربي وسوق السفر العربي

دبي في 11 ستمبر / وام / أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، جاهزيتها لتأمين قمة الإعلام العربي 2026 وسوق السفر العربي 2026، اللذين سيعقدا مطلع الأسبوع المُقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وترأس العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اجتماعاً تنسيقياً في مركز دبي التجاري العالمي، لمتابعة جاهزية الاستعدادات المصاحبة لانعقاد قمة الإعلام العربي 2026 وسوق السفر العربي 2026، بحضور أعضاء لجنة تأمين الفعاليات والمنظمين.

وناقش الاجتماع مستجدات الاستعدادات، واستعرض الخطط والإجراءات والتدابير المعتمدة لتأمين الفعاليات، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة، ويعزز التكامل والتنسيق بين مختلف الفرق والجهات المشاركة، بما يضمن انسيابية العمليات وسلاسة حركة الحضور ومغادرة المشاركين.

وأكد العميد عبيد مبارك الكتبي أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص الدائم على التنسيق والتعاون بين كافة الشركاء الاستراتيجيين، لإنجاح الفعاليات على مستوى الإمارة، بما يعكس الصورة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم أهم الفعاليات العالمية، مُشيداً بجهود جميع أعضاء اللجنة على مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية والميدانية.

وأضاف أن قمة الإعلام العربي وسوق السفر العربي من أبرز الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، نظراً لما يشهداه من حضور للزوار من داخل الدولة وخارجها، موجهاً كافة أعضاء اللجنة بالاستعداد الجيد للحدثين وتسهيل الإجراءات ذات الصلة.