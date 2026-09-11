تصريح معالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة





أبوظبي في 11 سبتمبر/وام/ تمتلك كل من دولة الإمارات وألمانيا قدرات تكنولوجية متكاملة، توفر أساساً قوياً لبناء شراكة أكثر تقدماً في مجالات التكنولوجيا والابتكار. فبينما تمتلك ألمانيا خبرات راسخة في مجالات الهندسة والصناعة والبحث العلمي، تواصل دولة الإمارات تطوير قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب قدرتها على تسريع انتقال التكنولوجيا من مرحلة البحث والتطوير إلى التطبيق العملي بكفاءة تعزز سرعة الإنجاز، وتحقق الجدوى والقدرة التنافسية.

ويتيح هذا التكامل فرصاً واسعة للتعاون في عدد من القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، بما في ذلك الطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية والتقنيات الصناعية عالية القيمة. ويعكس هذا التوجه الحرص المشترك على تعزيز المرونة والقدرة التنافسية في القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار مع مواصلة التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الاستراتيجية.

وما نتطلع إليه في المرحلة المقبلة هو بناء شراكة تكنولوجية أكثر تكاملاً، ترتكز على التطوير المشترك للتقنيات والابتكار التطبيقي، والاستفادة من إمكانات البلدين الرائدة لبناء قدرات جديدة وفتح آفاق أوسع للتعاون.

وتأتي زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، إلى ألمانيا في توقيت مهم لتعزيز هذا المسار، وترسيخ رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية. ولا تقتصر شراكتنا التكنولوجية مع ألمانيا على تبادل المعرفة والخبرات، بل تمتد إلى بناء قدرات جديدة وتطوير حلول مشتركة قادرة على مواكبة التحولات العالمية وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.