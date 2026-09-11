ألمانيا تؤكد دعمها تسريع الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي

ميونيخ - ألمانيا في 11 سبتمبر/ وام/ أكدت جمهورية ألمانيا الاتحادية دعمها تسريع الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة / الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، إعلاناً مشتركاً بشأن دعم تسريع الإنتهاء من المفاوضات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية تجارية طموحة وشاملة ومستشرفة للمستقبل، تحقق منافع متبادلة وتوفر إطاراً مستقراً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

ورحب الجانبان بالتقدم في التواصل بين فريقي التفاوض الإماراتي والأوروبي، ودعوا إلى مواصلة الجهود البناءة لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا المتبقية، بما يسهم في التوصل إلى اتفاق ناجح وسريع.

وجدد الجانبان دعمهما لهذه الجهود، مؤكدين أهمية الاتفاقية في تمكين الشركات من توسيع نطاق التجارة والاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي على المدى الطويل.