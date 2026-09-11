فرسان الإمارات يتوجون بلقبي الفردي والفرق في مونديال القدرة بالبرتغال

لشبونة في 11 سبتمبر/ وام/ حلق فرسان الإمارات بلقبي الفردي والفرق في بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات، التي أقيمت اليوم (الجمعة) في منطقة باروكا دي ألفا بالبرتغال لمسافة 120 كيلومتراً، برعاية طيران الإمارات وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة يمثلون 26 دولة.

وتوج الفارس سالم ملهوف الكتبي بلقب الفردي على صهوة الفرس «مهيبة»، بعدما قدم أداءً مميزا على امتداد مراحل السباق الأربع، مسجلاً زمناً قدره 5.02.59 ساعة ، فيما حل فارسنا منصور سعيد الفارسي وصيفاً على صهوة «بوليو رمبراندت»، بزمن قدره 5.06.26 ساعة، وجاء الفارس الإسباني رودريجو بلانكو ثالثاً بزمن قدره 5.22.45 ساعة.

وحصد منتخب الإمارات ذهبية الفرق عن طريق الفريق المكون من سالم حمد ملهوف الكتبي، وعيسى عبدالله عيسى، وراشد المهيري، وناصر السويدي، وعلي الفلاسي، فيما حل المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، وجاء المنتخب الإسباني ثالثاً.

ونجح فرسان الإمارات في المحافظة على لقب الفردي للمرة الثالثة على التوالي، والتاسع في تاريخ البطولة، إلى جانب إحراز ذهبية الفرق للمرة الثالثة، ليواصلوا تسجيل إنجازاتهم المميزة بأحرف من ذهب في بطولات العالم للقدرة ومونديال الخيول الصغيرة.

وانطلق السباق بإيقاع سريع في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، قبل أن ترتفع درجات الحرارة خلال المرحلتين الثانية والثالثة لمسافة 30 كيلومتراً لكل منهما، فيما شهدت المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كيلومتراً صراعاً قوياً، حسم خلاله فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني.